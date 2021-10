Carmen Baz osti SPR:n kirpputorilta sängyn, ja pian se lensi kerrostalon ikkunasta ulos – kuka on vastuussa, kun käytetty patja kuhisee luteita?

Carmen Baz osti syyskuun loppupuolella sängyn SPR:n Kokkolan kirpputorilta. Siisti huonekalu miellytti silmää ja 45 euron hinta kukkaroa.

– Halusin halvan väliaikaisen sängyn. Opiskelen vielä, ja vuoden, parin päästä muutamme täältä pois, hän kertoo.

Perheen yksivuotias nukkuu äidin kyljessä. Myös kolmivuotias siirtyy usein omasta sängystään viereen. Baz petasi kuopuksen takia uuteen petiin sekä muovitetun että tavallisen aluslakanan.

Noin viikon kuluttua alkoi kutista.

Pian varsinkin yksivuotias ja Baz olivat puremajälkiä täynnä. Perhe epäili ensin lemmikkikissoja, mutta niiden turkista ei löytynyt kirppuja. Jatkuva lakanoiden vaihtaminen, monta kertaa päivässä suihkussa käyminen ja päivittäinen siivousrumba eivät auttaneet.

Perhe ei ollut käynyt hiljattain ulkomailla tai hotelleissa, eikä ostanut sänkyä lukuun ottamatta uusia tavaroita tai vaatteita. Omissa sängyissään nukkuvat muut perheenjäsenet olivat oireettomia.

Vihdoin yhtenä unettomana kutinayönä Bazin kännykän taskulampun valokiilaan osui muovitetun lakanan alta neljä pulleaa seinäludetta.

Muovitettu lakana hidasti luteiden esiintuloa

Myöhemmin selvisi, että lutikat majailivat runkopatjan kangasverhoillun sälepohjan suojassa. Niitä ei voinut huomata kankaan läpi.

SPR-Kirppis Kokkolan alueen toimialapäällikkö Outi Hakunti pahoittelee tilannetta ja sanoo, että he tekevät säännöllistä yhteistyötä tuholaistorjunnan ammattilaisten kanssa. Henkilökunta on koulutettu havaitsemaan myytävien tavaroiden virheet ja tuholaiset. Kirpputorille myyntiin lahjoitetut tuotteet tarkistetaan kolmeen kertaan.

Hänen mukaansa sängyssä ei ollut näkynyt edes pieniä mustia ulostepisteitä, jotka olisivat voineet kieliä tuholaisten olemassaolosta.

Baz otti yhteyttä kirpparille, varoitti löydöstään ja pyysi asiakaspalveluun tyytymättömänä myöhemmin myös rahat takaisin.

Kotona siivoaminen jatkui. Ludesänky oli muovitettava tiukasti ja paikalle kutsutun tuholaistorjujan mukaan se kannatti pistää pihalle mieluiten ikkunasta.

Luteiden valtaaman sänky heitetään asunnosta ulos.

– Ensin SPR:ltä sanottiin, että rahat ehkä palautetaan, mutta sitten ei kuulunut päiväkausiin mitään. Soitin varmaan seitsemän puhelua ja kävin näyttämässä luteista kuvaamani videon.

Se ei kuitenkaan riittänyt näytöksi, koska videolla näkyy vain osa patjaa, ei koko sänky. Baz oli miehensä kanssa ehtinyt jo muovittaa sängyn tiukaksi paketiksi. He joutuivat ennen sängyn ulosheittoa avaamaan vielä muovit ja ratkomaan aukon verhoiluun, että sälepohjassa lymyävät luteet löytyivät kuvattaviksi.

– Kuvista huolimatta minulle ilmoitettiin, etten saa rahojani takaisin, koska asiasta oli kulunut liian kauan aikaa. Ihmeteltiin myös, miksi luteen puremat eivät tulleet heti, Baz kertoo.

Tuholaistorjujan näkemys oli, että tiukkaan laitettu muovitettu lakana onnistui hidastamaan luteiden pääsyä sälepohjasta nukkujien iholle asti.

Sänkyjupakka päätyi Puskaradioon

Toimialapäällikkö Outi Hakunti sanoo, ettei voi julkisesti avata asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja. Hän kertoo, että toimintaperiaatteena on, että reklamointeihin suhtaudutaan vastuullisesti ja lähdetään selvittämään asiaa.

– Ensiksi selvitetään, onko tuote meiltä ostettu, ja siihen tarvitaan kuitti, hän sanoo.

– Sitä oli mahdoton löytää, koska olimme siivonneet niin paljon ja pussittaneet tavarat, etteivät luteet leviäisi niihin. Mutta tiliotteesta näkyi, että olin maksanut sängyn hintaisen summan SPR:lle, kommentoi puolestaan Baz

Siinä vaiheessa hän oli jo niin turhautunut, että päätti tehdä sänkyjupakasta julkisen eli kirjoitti kokemuksestaan Facebookin paikalliseen Puskaradio-ryhmään.

Ludesängystä somekohu

Kirjoitus keräsi nopeasti toistasataa kommenttia, joissa lähes jokaisessa SPR sai kriittistä palautetta.

”Korvaus ehdottomasti ainakin tuotteen hinnasta ja itse kyllä vaatisin myös tuholaistorjujan kulut heidän maksettavakseen”

”Kävipä ikävästi ja SPR, joka saa ilmaiseksi kaikki, voisivat olla myötämielisempiä sekä ottaa vastuuta myymistään tuotteista”

SPR-Kirppis Kokkola kertoo Facebook-sivullaan, että tuotteilla ei ole lähtökohtaisesti vaihto- tai palautusoikeutta. Poikkeuksen tekevät vain vialliset ja toimimattomat elektroniikkatuotteet, joille he myöntävät kolmen päivän vaihto- tai palautusoikeuden ostokuittia vastaan.

Sänky koostui kolmasta runkopatjasta, alla kaksi 90 cm:n patjaa ja päällä koko sängyn levyinen osa. Kuva: Carmen Baz

Toisin kuin usein luullaan, laki ei velvoita käytetynkään tavaran myyjää myöntämään virheettömälle tavaralle vaihto- tai palautusoikeutta silloin, kun tuotteet myydään kivijalkamyymälässä. Lakisääteinen peruuttamisoikeus on vain etä- ja kotimynnissä.

Johtava asiantuntija Raija Marttala Kilpailu- ja kuluttajavirastosta muistuttaa kuitenkin, jos tuotteessa on myyjän vastuulla oleva virhe, kyse ei ole palautusoikeudesta tai myyjän päätettävissä olevasta asiasta. Silloin katsotaan kuluttajansuojalain säännöksiä virheen oikaisusta.

SPR ei ole yritys vaan julkisoikeudellinen yhdistys. Kuluttajansuojalakia sovelletaan kuitenkin myös sen kirpputoritoimintaan, koska kyseessä on elinkeinotoimintaan rinnastuva tulojen hankkiminen.

SPR suostui palauttamaan Carmen Bazille sängyn hinnan. Hän on tyytyväinen, mutta kokee, että kohtelu muuttui vasta, kun asiasta tuli julkinen.

Outi Hakunti kiistää SPR:n taipuneen vasta julkisen painostuksen alla.

– Asiakkaaseen on oltu yhteydessä ja asiaa on hoidettu, mutta aina voi pyrkiä parempaan palveluun.

Seinälude eli lutikka alkoi laajemmin esiintyä Suomessa uudelleen 2000-luvun alkupuolella. Se oli hävinnyt DDT:n ja muiden myrkkyjen ansioista 1950-luvulla. Kuva: Yle, Akuutti

Johtava asiantuntija Raija Marttalan mukaan SPR päätyi oikeaan ratkaisuun. Hän ei ota enempää kantaa yksittäiseen tapaukseen, mutta toteaa yleisesti, että myyjän kannattaa suhtautua reklamaatioihin vakavasti ja pitää asiakas ajan tasalla siitä, miten asia etenee.

Tilanteet pitäisi yrittää hoitaa mahdollisimman nopeasti, koska vastaamatta jättäminen ja viivyttely johtavat helposti sänkyjupakan kaltaisiin tilanteisiin.

Tekikö somekohu SPR:lle hallaa?

– Asiakkaat eivät ole vähentyneet, mutta yhteyttä on otettu ja se on hyvä, koska olemme voineet kertoa, mikä tilanne on nyt eli luteita tai merkkejä niistä ei ole myymälästä löytynyt, ja meille uskaltaa tulla ostoksille..

Outi Hakunti kertoo olleensa töissä SPR:n Kokkolan kirpputorilla neljä ja puoli vuotta, eikä sinä aikana ole koskaan löytynyt luteita.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Raija Marttalan mukaan tällaisissa tapauksissa vastuullisen toimijan on otettava oikeat ja riittävät keinot käyttöön, että ongelma saadaan poistettua. Myymälä on kuluttajansuojalain mukaan vastuussa myymistään tuotteista.

Lutikka eli seinälude Aikuinen lutikka on noin 4-7 mm pitkä. Se käyttää ravinnokseen ihmisen ja eläinten verta, ja juuri syöneenä voi venyä jopa senttimerin pituiseksi. Lutikat piileskelevät sänkyjen uumenissa, lattialistojen välissä ja seinänraoissa.

Tuholaistorjuja on tutkinut myymälän, eikä ole nähnyt minkäänlaisia merkkejä lutikoista. Paikalle on kuitenkin laitettu varan vuoksi vielä ludeansoja.

SPR:n Kokkolan kirpputori on myös terveystarkastajan suosituksesta luopunut välittömästi runkopatjojen ja patjojen vastaanottamisesta ja myymisestä.

– Tuholaistarkastajan mukaan esimerkiksi luteet voivat piiloutua pieniin rakoihin, jolloin ne voidaan huomata vain, jos repisi sänkyä rikki. Koska joskus voi olla mahdotonta 100-prosenttisesti todeta, että patjassa tai runkopatjassa ei ole luteita, emme enää myy niitä, Hakunti kertoo.

Carmen Bazin sängynosto ei mennyt kuin Strömsössä, mutta jokaisesta kolauksesta oppii. Baz kertoo aina pesevänsä heti kirpputoriostokset, esimerkiksi lelut ja vaatteet, mutta jatkossa hän tutkii ostoksensa vielä tarkemmin.

Reklamaatioihin suhtaudutaan vastuullisesti

