Katso suorana klo 9: Miksi jätevedenpuhdistamo rakennettiin aikanaan kauneimmalle paikalle Saimaan rannalle Mikkelissä? – milloin se saadaan purettua?

Lakkautettu jätevedenpuhdistamo ammottaa autiona Mikkelissä Saimaan rannalla, historiallisen Kenkäveron alueen kyljessä. Puhdistamoalueen tulevaisuus on vielä hieman auki.

Saimaan rannalle, Mikkelin Kenkäveronniemeen valmistui jätevedenpuhdistamo vuonna 1960.

Jätevedenpuhdistamo palveli aikansa ilman suuria ongelmia, mutta kilometrit alkoivat pikkuhiljaa täyttyä laitoksen päästyä 50 vuoden ikään.

2010-luvulla tehtiin päätös Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisesta. Eläköitynyt puhdistamo korvattiin modernilla kalliopuhdistamolla, joka rakennettiin kallion sisälle Mikkelin Metsä-Sairilaan.

Mikkelin Kenkäveronniemi on osa laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluu koko Satamanlahden alue. Satamanlahtea on pidetty hyvin mielenkiintoisena paikkana, jossa on potentiaalia koko Itä-Suomen kehittämisen näkökulmasta.

Alueen viereen on nousemassa lähivuosina muun muassa uusi Prisma, jota Osuuskauppa Suur-Savo on rakentamassa Satamanlahden välittömään läheisyyteen.

Miksi vanha jätevedenpuhdistamo ylipäätään rakennettiin Mikkelin kauneimmalle paikalle, historiallisen Kenkäveron pappilan kylkeen? Milloin käytöstä poistettu laitos puretaan, ja millainen urakka se tulee olemaan?

Suorassa lähetyksessä haastattelussa Mikkelin kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä sekä maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs.