HUSin Asko Järvinen: "Rokottamattoman riski sairastua on nyt suurempi kuin kenties koskaan" – Koronaluvut ovat jälleen nousussa

Koronaviruspotilaiden määrä osasto- ja tehohoidossa on kasvanut HYKS-alueella. Kuvassa potilas TYKSin teho-osastolla 14.10. Kuva: Arash Matin / Yle

THL on arvioinut koronaviruksen ilmaantuvuusluvun olevan rokottamattomilla tällä hetkellä 700. Se on liki nelinkertainen verrattuna koko maan ilmaantuvuuslukuun pandemian pahimpana aikana.

Koronapotilaiden määrä osastohoidossa on kovassa nousussa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella. Tasan kuukausi sitten koronapotilaita oli osastohoidossa 37. Tämän jälkeen hoidon tarve on kasvanut johdonmukaisesti ja tällä hetkellä osastohoidossa on 74 potilasta.

Myös tehohoidon tarve on kasvanut merkittävästi, mutta sen kehitys on ollut poukkoilevampaa. Tällä hetkellä HYKS-alueella on 14 koronapotilasta tehohoidossa.

Koronapotilaiden hoidontarve on vielä huomattavasti pienempi kuin viime keväänä, jolloin se oli suurimmillaan. Tarve on kuitenkin jo merkittävästi suurempi kuin edellisen tartuntapiikin aikaan elokuussa.

Hoidon tarpeen kasvun taustalla on koronaviruksen leviäminen rokottamattomien ihmisten keskuudessa.

– Rokottamattoman riski sairastua on nyt suurempi kuin kenties koskaan aikaisemmin, sanoo HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen.

THL on arvioinut koronaviruksen ilmaantuvuusluvun olevan rokottamattomilla tällä hetkellä 700. Se on liki nelinkertainen verrattuna koko maan ilmaantuvuuslukuun pandemian pahimpana aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että 100 000:sta rokottamattomasta ihmisestä 700 saa koronatartunnan kahden viikon aikana.

Luku on kova, kun sitä vertaa koko pandemian aikaisiin tilastoihin ilmaantuvuusluvuista.

Tähän mennessä koko Suomen ilmaantuvuusluku on pysynyt korkeimmillaankin alle 200:n. Helsingissä, jossa ilmaantuvuusluku on ollut reilusti koko maata suurempi, ilmaantuvuusluku on ollut korkeimmillaan vajaat 500.

Tällä hetkellä ilmaantuvuusluvut ovat nousussa, mutta edelleen huomattavasti matalammat kuin edellisen tartuntapiikin aikaan elokuussa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koronan sairastajia olisi nyt elokuuta vähemmän.

Tällä hetkellä potilaita ohjataan testeihin aiempaa korkeammalla kynnyksellä ja moni koronatapaus jää tilastoilta piiloon.

– Testimäärät ovat vähentyneet selkeästi alle puoleen. Nyt lokakuussa isompi osa jää tunnistamatta eli tartunnan saaneet eivät hakeudu testiin. Siten tartuntamääriä ei voi suoraan verrata elokuun ja nyt lokakuun välillä, sanoo HUSin Järvinen.

Vaikka ilmaantuvuusluku kertoo aiempaa huonommin pandemian tilanteesta, sen nousu enteilee edelleen sairaalahoidon tarpeen kasvua.

– Kuten kuvaajista hyvin näkee, on sairaalahoidon tarve seurannut pienellä viiveellä tartuntamäärien nousua edellisten aaltojen aikana, Järvinen sanoo.

