Yli 750 nuorta oli mukana ratkaisemassa huumeongelmaa, joka velloo heidän kaveripiirissään – haluavat nyt apua entisiltä huumeidenkäyttäjiltä

Haminassa on ryhdytty ratkomaan nuorten päihdeongelmia nuorten itsensä keksimin keinoin.

Taustalla on neljän vuoden takainen valtakunnallinen kouluterveyskysely, joka kertoi karua tarinaa nuorten huumeidenkäytöstä Haminassa. Kaupunki piti vuonna 2017 kärkisijaa nuorten koko maan huumetilastoissa.

Jopa neljäsosa 8.–9.-luokkalaisista oli kokeillut huumeita ainakin kerran. Yli 60 prosenttia piti huumeiden hankkimista helppona.

Lue lisää: Huumeiden ja nuuskan käyttö räjähti itärajan pikkukaupungissa – Enemmän kuin joka viides yläkoululainen on kokeillut: "Olemme hyvin huolissamme"

Kouluterveyskyselyn tulosten julkaisun jälkeen paikallisen raittiusyhdistys Jaspiksen väki alkoi jutella asiasta nuorten kanssa yhdistyksen nettikahvilassa. Nuoret ehdottivat itse keinoja, joilla he toivoisivat ongelmiin puututtavan.

Tästä syntyi idea laajemmasta päihdekyselystä.

Kannabista alkoholin sijaan

Viime keväänä haminalaisilta 13–29-vuotiailta kysyttiin, mitä päihteitä he käyttävät ja kuinka paljon. Kyselyyn vastasi noin 750 nuorta.

Kävi ilmi, että tilanne ei ole muuttunut ainakaan paremmaksi.

– Nuoret kertoivat olevansa huolissaan siitä, että kannabista poltellaan nyt koronan aikaan alkoholin juomisen sijaan. Monet polttelevat viikoittain ja jotkut kaverit jopa päivittäin, kertoo toiminnanjohtaja Hannah Honkanen Haminan seudun raittiusseura Jaspis ry:stä.

Raittiusseura Jaspis ry:n toiminnanjohtaja Hannah Honkasen mielestä on nuorten päihteidenkäyttö on nyt vielä huolestuttavampi ilmiö Haminassa kuin neljä vuotta sitten. Kuva: Antro Valo / Yle

Suurimmalla osalla syy päihteidenkäyttöön oli hauskanpito.

"Kannabista käytän n. 4-5 kertaa kuukaudessa, alkoholia ehkä kerran kuukaudessa. Koen jaksavani paljon paremmin vaikeita koulutehtäviä --", kertoi eräs kyselyyn vastanneista.

Osa nuorista oli huolissaan omasta päihteidenkäytöstään.

"Omien päihdekokeilujen haittoja olen huomannut fyysiset sekä jossain määrin myös henkiset vaikutukset. Suurimpia haittoja on kuitenkin ollut päihteidenkäytön vaikutus ihmissuhteisiin, omaan taloudelliseen tilanteeseen sekä miten usein "huumepiirien" mukana tuoma rikollisuus on vaikuttanut arkielämässä."

Haminan seudun raittiusseura Jaspis ry pyörittää tunnelmallista nettikahvilaa Haminan Kesäpuistossa. Kuva: Antro Valo / Yle

19-vuotias lukiolainen Roni Yildirim on ollut nuorten edustajana mukana kehittämistyöryhmässä. Hän on lukion oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja ja myös tuore valtuutettu Haminan kaupunginvaltuustossa.

Yildirim tunnistaa päihdekyselyn tulokset arjessaan.

– Eiköhän sen jokainen nuori tunnista. Kyllä se on näkyvillä tuolla kaduilla, kun kävelee varsinkin viikonloppuisin ja iltaisin. Se on aika näkyvää täällä, Roni Yildirim sanoo.

Nuorten keinot käyttöön

Nuorilta kysyttiin myös näkemyksiä siihen, mitä keinoja kannattaisi ottaa käyttöön päihdeongelmien ratkaisemiseksi.

Nuoret toivoivat muun muassa vertaistukea huumetaustaisilta henkilöiltä, jotka ovat itse päässeet eroon aineista, sekä yökahvilatoimintaa ja oikea-aikaista hoitoonpääsyä.

Raittiusyhdistys Jaspis järjesti tänä vuonna kahdeksan kuukautta kestäneen koulutuksen huumetaustaisille henkilöille Haminassa. Ensimmäiset neljä kokemusasiantuntijaa valmistuivat kolme viikkoa sitten.

– Nämä kokemusasiantuntijat tulevat mahdollisesti tekemään oppilaitosvierailuja, joiden aikana nuorille annettaisiin mahdollisuus kahdenkeskiseen luottamukselliseen keskusteluun, Jaspis ry:n toiminnanjohtaja Hannah Honkanen kertoo.

Vertaistukea ja yökahvila

Roni Yildirim pitää kokemusasiantuntijoiden vierailuja kouluilla hyvänä keinona puuttua ongelmaan.

– Koulu on kuitenkin se paikka, missä suurin osa nuorista viettää aikaa. Sen takia se on tosi oiva paikka päästä vaikuttamaan nuoriin. Mielestäni kokemusasiantuntijoiden käyttö on siltä kannalta tosi hyvä idea, että he tuovat helposti lähestyttävää näkökulmaa ja oikeita kokemuksia.

Haminan Jaspiksessa järjestetään nuorten iltoja ja yökahviloita. Kuva: Antro Valo / Yle

Nuorille aiotaan myös luoda sähköinen palvelu, jossa he voivat varata tapaamisaikoja joko kokemusasiantuntijan, koulukuraattorin tai jonkun muun nuorisotyöntekijän kanssa. Tulossa on myös päivystyspuhelin.

Lisäksi nuorten toiveisiin vastataan esimerkiksi yökahvilatoiminnalla.

– Olemme järjestämässä toimintaa viikonloppuisin myöhäiseen aikaan eli juuri silloin, kun nuoret ovat keskenään kaupungilla ja altistuvat herkimmin päihteidenkäytölle, Hannah Honkanen sanoo.

Nuorison edustaja Roni Yildirim toivoo, että lähitulevaisuudessa Haminan kouluissa ja muuallakin nähtäisiin enemmän kokemusasiantuntijoita mukana päihdetyössä.

– Ehkä tässä on nyt päästy hyvin alkuun ja ollaan heräilemässä siihen aitoon todellisuuteen, mikä tällä hetkellä on. Varsinainen työ on vielä edessä päin.

Lue lisää: Raittiuskahvilan ikkunasta aukeaa näkymä puistoon, jossa nuoret polttavat pilveä ja ostavat huumeita: "Usein näkee, miten tavara vaihtaa omistajaa"