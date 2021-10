Linda Lampenius kertoo Peter Nygårdin nostamasta kunnianloukkauskanteesta vaitiolosopimuksesta huolimatta: "En enää pidä suutani kiinni"

Viulisti Linda Lampeniuksen tänään julkaistussa kirjassa palataan aikoihin, jolloin suomalais-kanadalainen muotimiljonääri Peter Nygård syytti Lampeniusta häpäisystä, herjauksesta ja panettelusta sekä vaati miljoonien dollarien vahingonkorvausta vuonna 1999.

Lampenius muistaa yhä tarkasti hetken, jolloin haastepaperit tulivat silloiselle kotiovelle Lontoossa.

– Tiesin jo aiemmin että Nygård yrittää haastaa minut, koska minä olin haastanut oikeuteen manageritoimistoni, jonka yksi osakas Nygård oli. Kun haastepaperit tulivat oli shokki, kun avasin sen ison paketin ja siinä luki se summa – 10 miljoonaa dollaria. Tiesin että jenkeissä aina se joka on rikkain, voittaa.

Joulukuussa 2001 riita päätyi sopimukseen, jossa Lampenius sitoutui olemaan puhumatta asiasta ja julkaisemaan Ilta-Sanomissa julkisen anteeksipyynnön kokosivun mainoksena. Vaitiolo on jatkunut tähän vuoteen asti.

Nyt Nygård on ollut lähes vuoden vangittuna odottamassa oikeudenkäyntejä, ja Lampenius haluaa puhua asiasta – vaikka riskillä.

– Ne paperithan on voimassa vielä. Olen keskustellut nyt vuoden verran kolmen asianajajan kanssa ja he sanovat, että ei hän (Nygård) tuosta tule pääsemään irti. Syytteitä häntä vastaan on niin paljon. Sinä päivänä kun tulee ensimmäinen tuomio, minulla ei ole vaikeuksia saada vaitiolosopimusta kumottua. Tämä on riski, mutta se on niin pieni, että minä en enää pidä suutani kiinni.

