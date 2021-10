Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi sellukartellia varovaisesti: Tutkinta ei tarkoita, että yhtiötä syytettäisiin jostain

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky korostaa, että yhtiöllä on nollatoleranssi kilpailunvastaiseen toimintaan. Euroopan komissio on tehnyt alustavaa kartellitutkintaa havusellua valmistavissa yhtiöissä.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky korostaa, että Euroopan komission sellukartelliepäilyissä on meneillään vasta alkuvaiheen selvitys.

– Teemme yhteistyötä EU-viranomaisten kanssa ja annamme heille heidän haluamaansa tietoa.

Bresky painottaa, että tutkinta on hyvin luottamuksellista, eikä yhtiö voi kommentoida sitä.

– Tutkinta ei tarkoita, että meitä vastaan olisi jotain syytöksiä. Yhtiönä meillä on nollatoleranssi kilpailunvastaiseen toimintaan.

Euroopan komissio on tehnyt yllätystarkastuksia metsäyhtiöiden tiloihin. Suomessa tarkastuksia on tehty Stora Enson, UPM:n ja Metsä Fibren toimitiloihin. Komissio epäilee, että yritykset ovat rikkoneet EU:n kilpailulainsäädäntöä.

Tutkinta koskee havusellua valmistavia yhtiöitä, kolmen suuren suomalaisyhtiön lisäksi tarkastuksia on tehty ainakin ruotsalaiseen Södraan ja yhteen saksalaisyhtiöön.

Oulun kartonkikone ylitti odotukset

Stora Enso julkisti tänään kolmannen vuosineljänneksen tuloksen. Samalla yhtiö kertoi selvittävänsä Oulun tehtaan toisen paperikoneen muuntamista pakkauskartongin tuotantoon.

– Tämä on luonnollinen seuraava askel. Ekologisesti kestävien pakkausten kysyntä on kova.

Oulussa jo yksi paperikone on jo muutettu kartonkikoneeksi, ja yhtiö on tuloksiin erittäin tyytyväinen. Pakkausmateriaalin tuotanto on saatu Oulussa käyntiin niin, että tuotot ylittivät kustannukset odotettua aiemmin.

– Saavutimme break even -tason kolme vuosineljännestä odotettua aiemmin.

Bresky ei vielä arvioi mahdollisen investoinnin suuruutta. Yhtiö ilmoitti myös laajentavansa kartongin tuotantoa Ruotsin Skoghallissa.

Stora Enso teki hyvän tuloksen. Operatiivinen liiketulos nousi heinä–syyskuussa 410 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 175 miljoonasta eurosta.

Breskyn mukaan taustalla on pitkän aikavälin strategia. Kysyntä oli voimakasta kolmella päätoiminta-alueella, joita ovat pakkausmateriaalit, puutuotteet ja biomateriaalit.

Hyvä kysyntä on nostanut hintoja.

– Olen erittäin tyytyväinen tulokseen.

Maailmalaajuisesti yritykset ovat törmänneet kuljetusten kohoaviin kustannuksiin ja pulaan konteista. Myös Stora Enso toteaa tulostiedotteessaan, että maailmanlaajuiset logistiset häiriöt kumosivat osittain korkeampien hintojen vaikutusta.

Breskyn mukaan yhtiö on kuitenkin sopeutunut tilanteeseen hyvin.

– Kolmas kvartaali osoittaa, että hallitsemme hyvin logistisia ongelmia. Toimitusketjuissa on ollut haasteita pitkään pandemian aikana. Logistikkakustannukset eivät kuitenkaan ole meille suuri kustannuserä.

Paperintuotanto vähenee

Paperin hiipuvaan kysyntään yhtiö vastaa uudelleenjärjestelyillä. Siitä esimerkkejä ovat Veitsiluodon ja Kvarnsvedenin paperitehtaiden sulkemiset viime vuonna.

– Se oli tehtävä, koska tehtaat eivät olleet kilpailukykyisiä pitkällä aikavälillä. Jos mahdollista, muutamme tuotantolinjoja toisiksi kuten Oulussa ja Varkaudessa.

Paperitehtaille voidaan myös löytää uusia omistajia kuten tapahtui Sachsenin tehtaalle Saksassa.

– Kysyntä ja tarjonta ovat paremmin tasapainossa, mikä hyödyttää jäljellä olevan paperintuotannon kustannuskilpailukykyä.

Suomessa Stora Ensolla on enää yksi paperitehdas Anjalassa.

