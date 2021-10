Ruokolahden kunnanhallitus tekee tänään ratkaisuehdotuksensa Anu Sepposen työsuhteen jatkosta – riittävätkö irtisanomisen perusteet vai Sepposen perustelut?

Etelä-Karjalassa Ruokolahden kunnanhallituksen ja kunnanjohtaja Anu Sepposen vääntö Sepposen työsuhteesta jatkuu.

Kunnanhallitus kuuli eilen keskiviikkona Sepposen perustelut siihen, miksi hän ei lokakuun ensimmäisenä päivänä aloittanut tehtävässään.

Ratkaisua hallitukset jäsenet sulattelevat iltapäivään asti ja kokoontuvat tänään torstaina kello 15 päättämään ratkaisuehdotuksestaan.

Lopullisen päätöksen asiassa tekee Ruokolahden kunnanvaltuusto.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paanasen mukaan on olemassa kaksi vaihtoehtoa.

– On se, että ne irtisanomisen perusteet todetaan riittäviksi. Ja sitten on se valtuuston käsittely. Se on se toinen polku. Ja se toinen polku on se, että todettiin, että Anun selitys oli riittävä. Nyt on aika jokaisen kuulostella niitä perusteluja ja pohtia niiden merkitystä, Paananen muotoilee.

Ruokolahden kunnanjohtajaksi viime elokuussa valittu Anu Sepponen on edelleen myös Rautalammin kunnanjohtaja.

