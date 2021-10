Lapset jäävät päiväksi kotiin, perheille maksetaan takaisin luvatusta hoitopaikasta – Oulussa varhaiskasvatus on kriisiytymispisteessä

Vuosia jatkunut pula varhaiskasvatuksen opettajista on kiehumassa yli. Tilanteen taustalla ovat niin korona, syksyn flunssakausi kuin uusi varhaiskasvatuslaki.

Koko maassa on ollut jo vuosien ajan pulaa erityisesti varhaiskasvatuksen opettajista. Syksyllä tämä on näkynyt myös sijaisten löytämisessä: kun opettaja on poissa töistä, hänen tilalleen ei löydykään enää korvaajaa.

Elokuussa voimaan tuli myös uusi varhaiskasvatuslaki, jonka myötä päiväkodeissa täytyy olla yhä tarkempana siitä, että kasvatus- ja opetushenkilökuntaa on tarpeeksi joka päivä.

Konkreettisesti tilanne esimerkiksi Helsingissä on se, että noin 1 600 työntekijän lisäksi täytyisi löytää vielä 750 uutta varhaiskasvatuksen opettajaa, jotta työvoimavaje saataisiin korjattua.

Tilanne on samanlainen myös muualla Suomessa. Etenkin suurimmat kaupungit hakevat jatkuvasti sijaisia, eivätkä saa paikkoja täytettyä.

Oulussa sijaispula on kärjistynyt syksyn flunssakauden takia sietämättömäksi. Perheitä on jopa pyydetty pitämään lapsensa kotona, sillä hoitajamäärä ei riitä kaikille kirjoilla oleville lapsille.

Perheille rahat takaisin

Oulun kaupungin sijaisvälityksessä on viimeisen kahden ja puolen kuukauden aikana jätetty varhaiskasvatukseen yli 1 000 sijaistarveilmoitusta. Vain 44 prosenttia paikoista on saatu täytettyä. Oulussa varhaiskasvatuksen opettajia työskentelee noin 2 000, eli noin puolet opettajista ovat tarvinneet sijaista syksyn aikana.

Vielä keväällä näistä ilmoitetuista sijaispaikoista 60–70 prosenttia saatiin täytettyä, ja esimerkiksi ensimmäisenä koronakeväänä sijaisia ei juuri tarvittukaan.

Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtajan Miia Kempin mukaan kyse on muutamasta kaupungin varhaiskasvatusyksiköistä, joissa tilanne on ollut erityisen haastava.

Poissaoloista johtuen hoitoa ei ole pystytty järjestämään suunnitellusti ja esimerkiksi päiväkotien avoimia ryhmiä on jouduttu sulkemaan yksittäisinä päivinä. Käytännössä vanhempia on joinakin päivinä pyydetty pitämään lapsensa mahdollisuuksien mukaan kotona tai muussa hoidossa.

– Jos lapsella piti olla varhaiskasvatuspäivä ja päiväkodin johtaja on pyytänyt pitämään lapsen kotona koko päivän, niiltä päiviltä perhe saa maksuhyvityksen. Se on vähintä, mitä me voimme tehdä, Kemppi kertoo.

Kaupungin mukaan ehdottomasti päivähoitoa tarvitseville hoito on toistaiseksi pystytty järjestämään. Kaupunki on saanut uusia lyhytaikaisia sijaisia, mutta tehostettu haku 26:een tehtävään on edelleen käynnissä ja myös vuokratyövoimaa aletaan käyttää.

Syynä sairauspoissaolot

– Ikävä kyllä koronatilanne ei ole helpottanut, Miia Kemppi toteaa.

Hän kertoo, että sairauspoissaolojen määrä on moninkertaistunut viime syksyyn nähden. Korona leviää yhä päiväkodeissa, minkä lisäksi lasten keskuudessa leviää flunssaa, influenssaa ja vastatautia.

Leviävät taudit yhdistettynä sijaispulatilanteeseen ovat kuormittaneet varhaiskasvatuksen yksiköitä. Pahimmillaan yhdestä yksiköstä on voinut olla poissa kuudesta yhdeksään työntekijää, eikä sijaisia ole saatu tarpeeksi.

Kemppi ei lähde yksilöimään niitä päiväkoteja, joissa poikkeustoimiin on jouduttu ryhtymään, sillä tilanne vaihtelee päivittäin. Päiväkoteja, joissa avoimia ryhmiä on jouduttu sulkemaan, on muutamia.

Kempin mukaan sijaisten saatavuudessa on esiintynyt Oulussa haasteita erityisesti viimeisen kuukauden ajan. Haasteita sijaisten rekrytoimiseen tuo myös se, että varhaiskasvatus kilpailee sijaisista muun terveydenhuollon kanssa.

Oulun kaupunki on varautunut siihen, että tilanteen jatkuessa lapsia jouduttaisiin siirtämään päiväkodista toiseen. Miia Kempin mukaan näin ei ole vielä jouduttu tekemään.

Kemppi toivoo, että tilanne paranisi pian ensi viikon syysloman ja sijaisten rekrytoinnin myötä.

– Jospa marraskuussa infektiot olisivat rauhoittuneet ja sijaisten rekrytointi olisi edennyt niin, että pystyttäisiin palaamaan normaaliin arkeen.

