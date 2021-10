Maksukortit paljastavat: Koronapassi avasi Suomen – ravintoloiden myynti pikkutunneilla käy kuumana ja taas on tarvetta takseillekin

Koronapassi näyttää saaneen suomalaisia liikkeelle enemmän kuin kertaakaan tämän koronasyksyn aikana. Maksukorttien käyttö kertoo, että viime viikonloppu oli syksyn vilkkain ravintoloissa, takseissa ja joukkoliikenteessä.

Yle pyysi S-pankilta tiedot maksukorttien käytön muuttumisesta viime viikonloppuna, jolloin koronapassi otettiin käyttöön.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä käyttöön otettu koronapassi antoi ravintoloille mahdollisuuden pitää ovet auki ja jatkaa tarjoilua pikkutunneille niilläkin alueilla, joilla on voimassa aukiolo- ja anniskelurajoituksia.

Rahankäyttö vilkastui viikonloppuna ravintoloissa, takseissa ja joukkoliikenteessä, kun koronapassi otettiin käyttöön. Kuva: Silja Viitala / Yle

Suuri osa ravintoloista otti passin käyttöön ja asiakkaat käyttivät tilaisuutta hanakasti. Ravintoloissa viikonloppu oli syksyn vilkkain ainakin euroissa mitattuna.

– Ravintoloissa kasvua on nähty pitkin syksyä, mutta viime viikonloppuna oli vielä pientä kasvua edellisiin viikonloppuihin verrattuna, S-Pankin maksukorteista vastaava tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell sanoo.

S-pankin tuoteryhmäpäällikkö Marketta Lundell näkee maksukorttien käytöstä hetki hetkeltä, miten suomalaisten rahankäyttö kehittyy. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Ravintoloissa maksukorteilla käytettiin sunnuntaina 13 prosenttia enemmän rahaa kuin aiempina viikonloppuina syyskuun alusta lähtien. Ravintolamyynnin suurin kasvu kertyi pikkutunneilta.

– Siinä sunnuntaina on pieni piikki eli lauantaina alkanut ravintolailta näyttää jatkuneen sunnuntaille saakka, Lundell tulkitsee.

S-pankin käyttämä maksujen luokitusjärjestelmä kertoo varsin luotettavasti, minkä alan yrityksessä korttia on käytetty.

Ravintoloiden lisäksi Yle sai S-pankilta tiedot viikonlopun korttimaksuista takseissa, joukkoliikenteessä, urheilutapahtumissa ja konserteissa.

Kovimmat kasvuluvut ovat takseilla, joissa maksukortteja käytettiin yli viidennes enemmän kuin aiemmin tämän syksyn aikana. Ravintoloiden tapaan myös takseilla suurin myynnin kasvu osui sunnuntain puolelle.

Joukkoliikenteessä kasvu oli samaa viidenneksen luokkaa, mutta jo perjantain ja lauantain puolella.

Urheilu- ja musiikkitapahtumista korttimaksutilasto kertoo vain tapahtumajärjestäjien omasta lipun myynnistä. Erilliset lipunmyyntipalvelut eivät ole mukana tässä tilastossa.

Lomautukset päättyivät 19 kuukauden jälkeen

Kolmeatoista ravintolaa ja yökerhoa pyörittävä Night People Group -yhtiön toimitusjohtaja Antti Raunio on tyytyväinen koronapassin käyttöönottoon. Se oli myös keino saada yhdenksäntoista kuukautta lomautettuna olleelle henkilökunnalle mahdollisuus palata töihin.

Hän vahvistaa S-pankin havainnot – koronapassi sai suomalaiset liikkeelle ja maksukorteilta heltisi entistä suurempia summia.

Myynti ylitti jopa koronaa edeltävän ajan tason.

Night People Groupin toimitusjohtaja Antti Raunion mukaan yökerhon viikonloput ovat jo ylittäneet koronaa edeltävän ajan myyntimäärät. Ostot ovat nyt keskimäärin aiempaa suurempia. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

– Meillä konsernissa viime viikon myynti oli hieman parempi kuin vuoden 2019 vastaavan viikon myynti. Eli voidaan olla tyytyväisiä.

Raunion mukaan asiakasmäärän lisäksi ostojen koko on keskimäärin kasvanut korona-aikana niillä alueilla, joilla on voitu toimia lievemmin rajoituksin. Nyt käyttöön otettu koronapassi parantaa mahdollisuuksia yökerhoille tärkeään pikkutuntien myyntiin myös pääkaupunkiseudulla, jossa Raunion konsernilla on muun muassa ravintola Kaivohuone ja yökerho Apollo.

Helsinkiläinen yökerho Apollo kertoo, että ravintola tarkastaa asiakkailtaan koronapassin. Kuva: Silja Viitala / Yle

Kohentuvasta tilanteesta huolimatta Raunio vakuuttaa, että kasvavaa kysyntää ei käytetä hyödyksi hintojen nostamiseksi.

– Emme ole sen mukaan ole lähteneet hinnoittelemaan ylöspäin. Mutta nyt nähdään inflaatiota joka sektorilla, kun palkat nousivat lokakuussa ja raaka-aineostot ovat nousseet koko vuoden. Hinnankorotukset eivät liity tähän avautumiseen, Raunio perustelee.

Viikonloppujen tilanne on Night People Groupin ravintoloissa jo niin hyvä, että Raunion mukaan asiakasmäärät eivät edes voi juurikaan kasvaa vuoden 2019 määrästä, koska "silloin perjantait ja lauantait olivat kohtuullisen täynnä."

Sen sijaan keskellä viikkoa ravintoloissa on vähän liikaakin tilaa, kun yritysasiakkaat eivät ole palanneet ainakaan vielä.

Raunio ennustaa, että kasvu jatkuu ainakin tämän vuoden lopun ja ensi vuoden alun. Sen jälkeen matkustaminen ja muut vapaa-ajanriennot saatavat verottaa ravintoloiden myyntiä.

Tämän jutun tilastot perustuvat S-pankin maksukorteilla tehtyihin ostoihin. Korteilla maksetaan vuodessa noin 200 miljoonaa kertaa. Tilastosta eivät käy ilmi yksittäisen kortin käyttäjän tiedot.