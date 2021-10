Traktorikuskit haluaisivat vilkkuvalolla päästä moottoriliikennetielle – asiantuntijoilta täystyrmäys: "Hidas ajoneuvo aiheuttaisi siellä kaaoksen"

Ruskeankeltainen varoitusvalo on käytössä työkoneilla, jotka työskentelevät muun liikenteen seassa.

Tuhannet autot sahaavat päivittäin Lappeenrannan ja Imatran välistä noin 40 kilometrin mittaista nelikaistatietä Valtatie kuudella.

Tie ei ole moottoritie eikä moottoriliikennetie, vaan niin sanottu sekaliikennetie, jossa saa ajaa myös traktorilla, mönkijällä, leikkuupuimurilla ja muilla hitailla ajoneuvoilla. Nopeusrajoitus on 100 kilometriä tunnissa.

Parhaillaan paikallinen ely-keskus suunnittelee osuuden muuttamista moottoriliikennetieksi. Se tarkoittaisi, että hitaiden ajoneuvojen pitäisi siirtyä kiertoteille.

Ajatus on saanut paikalliset hitaiden ajoneuvojen kuljettajat takajaloilleen. Jos muutos toteutuu, heillä ei ole tälle tielle enää mitään asiaa. Sen kieltää laki.

Lappeenrannan ja Imatran välillä oleva sekaliikennetie näyttää ihan moottoritieltä, mutta sitä se ei kuitenkaan. ole. Kuva: Petri Kivimäki / Yle

Moottoriliikenneteillä ei saa ajaa ajoneuvolla, jonka rakenteellinen maksiminopeus on korkeintaan 70 kilometriä tunnissa.

Vaaranpaikat lisääntyvät

Yksi hitaista ajajista on Lappeenrannan Joutsenossa asuva maatalousyrittäjä Pasi Parvinen. Hän käyttää Kuutostietä, kun siirtyy traktorillaan pelloilleen. Parvinen on myös paikallisen MTK:n Joutsenon osaston puheenjohtaja.

Parvinenkollegoidensakanssa vastustaa nelikaistatien muuttamista moottoriliikennetieksi. Parvisen mukaan tälläkinhetkellä 40 kilometrin matkalla on vain yksi muutaman kilometrin vaihtoehtoinen osuus, jonne hitaat ajoneuvot voivat mennä.

Pasi Parvinen haluaisi ajaa Kuutostiellä jatkossakin. Kuva: Riitta Väisänen / Yle

Jos nelikaistatie muuttuu moottoriliikennetieksi, joutuisivat hitaat ajoneuvot ajamaan Parvisen mukaan muun muassa noin 300 oppilaan Pontuksen koulu vierestä. Koulu sijaitsee yhden vaihtoehtoisen reitin varrella.

– Autoilijoiden ohitusmahdollisuudet ovat siellä huonoja. Enemmän vaaranpaikkoja aiheutuu taajama-alueella kuin Kuutostiellä.

Maatalousyrittäjiä harmittaa myös se, että heidän ajomatka työkohteisiin pitenee.

Vilkkuvalo päälle

Ratkaisuksi ongelmaan Pasi Parvinen ehdottaa yhdessä muiden maatalousyrittäjien kanssa hitaiden ajoneuvojen katolla olevaa ruskeankeltaista vilkkuvaa varoitusvaloa. Heidän mielestään vilkkuva valo päällä voisi ajaa myös moottoriliikennetiellä.

– Se herättäisi huomion, että täällä menee joku hitaampi ajoneuvo. Se olisi myös edullinen, koska nykytraktoreissa se lähes kaikissa on jo valmiina.

Parvisen ja hänen maatalousyrittäjäkollegoiden ehdotus vilkkuvalon käytöstä moottoritiellä tai moottoriliikennetiellä ei saa kannatusta liikennejärjestöiltä. Itse asiassa sille tulee täystyrmäys.

Perusteluna tyrmäykselle on se, että moottoritiet ja moottoriliikennetiet on tarkoitettu nopeasti kulkeville ajoneuvoille. Ne on rakennettu sellaisiksi, että siellä voidaan ajaa 100 tai 120 kilometriä tunnissa, eikä niille siis kaivata hitaita ajoneuvoja.

– Ajoneuvoliikenne on haluttu saada nopeaksi ja sujuvaksi. Jos ruskeankeltaista vilkkuvaloa käyttävät hitaat ajoneuvot sallittaisiin moottoriliikennetiellä, se olisi sen jälkeen kuin mikä tahansa muu tie, sanoo asiantuntija Jussi Pohjonen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Lappeenrannan ja Imatran välisellä sekaliikennetiellä kulkee paljon raskasta liikennettä, josta osa ajaa rajanylityspaikkojen kautta Venäjälle. Kuva: Petri Kivimäki / Yle

Maatalousyrittäjä Pasi Parvinen kollegoineen puolestaan pelkää turvallisuuden vaarantuvan, kun työkoneilla lähdetään sivuteille. Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtosen mielestä vaarallisempaa kuitenkin on, jos hitaat työkoneet ajavat samalla tiellä nopeiden henkilöautojen kanssa.

– Olisi aika hirveä ajatus, että leikkuupuimurilla mentäisiin moottoritiellä, vaikka olisi kuinka keltaisi valoja vilkkumassa. Moottoritiellä ajetaan pitkiä matkoja ja suurilla nopeuksilla. Hidas ajoneuvo aiheuttaisi siellä kaaoksen, sanoo Valtonen.

Samaa mieltä on myös Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

– Autoilijalle olisi tosi yllättävä tilanne, jos liikenteen seassa olisi traktori tai muu hitaasti kulkeva ajoneuvo. Oli sillä vilkkuvalo tai ei, niin hidas ajoneuvo olisi riski.

Jos autoilija ajaa moottoritiellä vauhdilla 120 kilometriä tunnissa, tulee esimerkiksi neljääkymppiä ajava traktori yllättävän nopeasti eteen. Se aiheuttaa kaistanvaihtoja tai nopeita jarrutustilanteita. Tällöin liikenne takana jonoutuisi ja myös peräänajon ja ketjukolareiden riski kasvaisi.

Moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä ovat voimassa samat liikennesäännöt. Tiet ovat yleensä vain rakenteeltaan erilaisia. Kuva Tampereen ja Helsingin väliseltä moottorieltä. Kuva: Ville Tiirikainen / Yle

Teppo Vesalainen uskoo, että hitaiden ajoneuvojen on turvallisinta ajaa pienemmillä teillä, vaikka se hitaiden ajoneuvojen kuljettajista tuntuukin ikävältä.

– Pienemmillä teillä liikennemäärät ovat vähäisempiä, eivätkä nopeuserot traktorin ja henkilöauton välillä ole kovin suuria, sanoo Vesalainen.

Tie on rakennettu sellaiseksi, että siinä olisi turvallista ajaa suurillakin nopeuksilla. Kuva: Petri Kivimäki / Yle

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen muistuttaa, että moottoritielle ja moottoriliikennetielle saa tulla ja sieltä poistua tien alkamis- ja päättymiskohtien lisäksi vain erillisten liittymien kautta. Liittymiä puolestaan on loppujen lopuksi aika harvassa.

– Jos traktorilla on aikomus mennä moottoritien varrella olevalle pellolle, niin on selvä, että pellolle ei sellaista liittymää rakenneta. Jos pelloille alettaisiin mennä tai sieltä tulla ilman erillistä liittymää, niin kyllähän moottoritien turvallisuus siitä merkittävästi kärsisi.

Kesällä 2019 maatalousyrittäjät näyttivät, millaista olisi, jos traktorit tulisivat Lappeenrannan keskustaan. Kuva: Venla Lehtonen/Yle

Joutsenolaiset maatalousyrittäjät ovat kuulleet, että esimerkiksi Saksassa olisi mahdollista ajaa keltainen vilkkuvalo päällä myös moottoritiellä.

Autoliiton Teppo Vesalainen varmisti asian kollegaltaan Saksasta. Hänen saamansa tiedon mukaan Saksassakaan ei ole asiaa moottoritielle ruskeankeltaisen vilkkuvalon kanssa tämänkaltaisissa tilanteissa.

Varoitusvalo herättää huomion

Ruskeankeltaista varoitusvaloa käyttävät yleensä tienhoidon ajoneuvot ja työkoneet. Tieliikennelaissa on (siirryt toiseen palveluun) kerrottu, milloin sitä on käytettävä ja milloin sitä saa tarvittaessa käyttää.

Varoitusvalaisinta on käytettävä muun muassa silloin, kun traktori ja muu moottorityökone tekee tiellä töitä.

Tieliikennelaki ei anna lupaa käyttää ruskeankeltaista vilkkuvaloa, kun tietä pitkin vain siirrytään maantiellä paikasta toiseen. Maatalousyrittäjien toive vaatisi toteutuakseen lakimuutoksen.

Tieliikennelaki määrää, että ajoneuvon kuljettajan on myös ruskeankeltaisen varoitusvalon ollessa päällä noudatettava erityistä varovaisuutta. Hän ei saa rikkoa väistämisvelvollisuutta, nopeusrajoituksia eikä esimerkiksi saa ajaa punaisia päin.

Liikenneturvan asiantuntijan Juha Valtosen mukaan ruskeankeltainen varoitusvalo työkoneissa ei sinänsä anna oikeuksia poiketa liikennesäännöstä.

Lappeenrannan Kourulassa lakaisukone puhdisti oikeaoppisesti varoitusvalo päällä kerrostalon pihaa syksyn lehdistä. Kuva: Petri Kivimäki / Yle

– Mutta ruskeankeltainen varoitusvalo on edellytys tiettyihin tilanteisiin, joissa liikennesäännöistä poiketaan, tiivistää Valtonen.

Lappeenrannan Joutsenossa Pasi Parvinen voi siis vielä ainakin jonkin aikaa kulkea työkoneillaan Kuutostiellä Lappeenrannan ja Imatran väliä. Paikallinen ely-keskus on edelleen kartoittamassa, miten vaihtoehtoiset reitit hitaille ajoneuvoille järjestettäisiin.

Toteutus voisi olla edessä aikaisintaan parin vuoden kuluttua.

Pasi Parvinen haluaa muistuttaa, että he eivät huvikseen traktoreillaan Kuutostiellä ajele.

– Me olemme täällä työn vuoksi. Heti ajetaan pois, kun vaihtoehtoinen reitti on tarjolla.