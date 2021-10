Trumpin oma some voi olla kuin digiajan Pravda, pohtii tutkija – Alustan merkitys riippuu siitä, alkaako valtamedia seurata sitä

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump ei ole ollut tänä vuonna enää kovin paljon esillä mediassa. Tänään tilanne muuttui, kun Trump ilmoitti lanseeraavansa oman sosiaalisen median alustansa.

Palvelun nimi on ”Truth Social” (suomeksi totuus).

Trumpilta on osattu odottaa siirtoja sosiaalisen median saralla sen jälkeen, kun hänen äänitorvenaan toiminut Twitter-tili suljettiin pysyvästi loppiaisen kongressimellakan jälkeen.

Twitter sulki tilin, koska Trumpin katsottiin lietsoneen kannattajaan levottomuuksiin. Tili oli valtavan suosittu: sillä oli sulkemishetkellä yli 88 miljoonaa seuraajaa.

Myös Trumpin muut sosiaalisen median kanavat suljettiin joko lopullisesti tai väliaikaisesti. Hänen Facebook- ja Instagram-tilinsä (siirryt toiseen palveluun) aukeavat, kun kongressimellakasta on kulunut kaksi vuotta eli tammikuussa 2023.

Lanseeraus ensi vuoden alkupuolella

Trumpin tulevan some-alustan merkitys riippuu paljolti siitä, alkaako uutismedia seurata sitä, arvioi sosiaalista mediaa ja journalismia tutkiva apulaisprofessori Turo Uskali Jyväskylän yliopistosta.

Trump on julkaissut paljon tiedotteita presidenttikautensa jälkeen, mutta ne eivät ole saaneet juuri huomiota.

– Paljon riippuu siitä, alkaako uutiskynnys Trumpin suhteen laskea. Eli alkaako Trump saada ääntään kuuluville maailman uutismediassa tämän uuden palvelunsa kautta, Uskali toteaa.

– Näen tämän nimenomaan sitä kautta kiinnostavana, että alkaako uutismedia seuraamaan alustaa tarkemmin kuin lehdistötiedotteita.

Trumpin sosiaalisen median taustayhtiön Trump Media & Technology Groupin tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan uuden palvelun betaversio käynnistetään kutsutuille vieraille marraskuussa. Varsinainen julkistaminen on määrä tehdä ensi vuoden alkupuolella.

Sekin on huomioitava, ettei Trumpin sosiaalisen median alustan avautuminen ole tässä vaiheessa varmaa.

Taistelua teknologiajättejä vastaan

Apulaisprofessori Turo Uskali pohtii sitä, onko Trumpin some puhdas propagandatorvi. Seuraavatko sitä vain Trumpin fanit ja onko alustalla mahdollista esittää eriäviä näkemyksiä.

– En usko, että sinne hirveästi toisinajattelijoita liittyy tai että heitä sinne edes välttämättä kelpuutetaan.

Uskali pitää mielenkiintoisena sitä, että alusta on saanut nimen ”Truth Social” (suomeksi totuus).

– Kyllähän Neuvostoliitossakin oli Pravda-lehti (suomeksi totuus). Poliittista ideologiaa ja propagandaa on siis aiemminkin markkinoitu totuudella.

Sovelluksen tavoitteena on Trumpin mukaan kilpailla ”teknologiajättien tyranniaa vastaan”. Vaikka koko maailma tuntee Trumpin nimen, on teknologiajättien haastaminen hänellekin vaikeaa.

– Trump on tavallaan start up -yrittäjänä sosiaalisen median kentällä ja se on kilpailtu kenttä. On mielenkiintoista nähdä miten hän pärjää siellä, Turo Uskali sanoo.

Tulossa myös videopalvelu

Twitter oli Donald Trumpin suosikkitapa viestiä. Twitter-viestintä oli keskiössä myös, kun Trump nousi presidentiksi vuoden 2016 vaaleissa.

Trumpilla oli Twitterissä lähes 90 miljoonaa seuraajaa. Jää nähtäväksi kykeneekö Trump esikuntineen ohjaamaan kannattajiaan uuteen palveluun.

– Varmaan se on mahdollista jossain määrin. Se riippuu siitä, miten palvelu toimii ja millainen käyttöympäristö tulee olemaan. Sekin vaikuttaa, onko palvelu pitkäikäinen vai onko se luotu vain seuraavia vaaleja ajatellen.

Apulaisprofessori Turo Uskalista on kiinnostavaa nähdä, millainen moderointijärjestelmä Trumpin palveluun tulee.

Trump Media & Technology Group suunnittelee perustavansa myös videopalvelun.

– Trump ei ole päässyt enää Youtubeen. Videot ovat tärkeä osa viestintää, joten on ymmärrettävää, että liikkuvaa kuvaa pyritään saamaan alustalle.

Donald Trump ilmoitti jo maaliskuussa suunnitelmastaan perustaa oma sosiaalinen media. Aiemmin tänä vuonna hän lanseerasi blogin, joka ei kuitenkaan kerännyt yleisöä. Blogi suljettiin alle kuukausi lanseerauksen jälkeen.

