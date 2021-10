Tuttujen kokemukset ja tv-sarja viitoittavat tietä: vapaaehtoinen asepalvelus ja puolustuskoulutus kiinnostavat naisia enemmän kuin ennen

Asepalvelus avautui naisille Suomessa vuonna 1995. Noin 15 vuodessa vapaaehtoisen asepalveluksen on suorittanut noin 10 000 naista.

Alkuvuosina inttiin hakeneiden naisten määrä vaihteli vuosittain runsaasta 400:stä hiukan yli 800:aan. Vuonna 2017 tapahtui ensimmäisen kerran harppaus yli tuhanteen hakijaan ja siinä on pysytty siitä lähtien.

Tänä vuonna lyötiin aiemmat ennätykset ja asepalvelukseen haki 1675 naista.

Puolustusvoimien tavoitteena on nostaa naisten hakemusmääriä vielä tästäkin.

Tähtäimessä on saada vuosittain palvelukseen noin 2000 naista. (siirryt toiseen palveluun) Siihen pyritään lisäämällä aiheesta tiedottamista. Samaan suuntaan ohjaavat myös uudistuneet ja sähköiset sivustot (siirryt toiseen palveluun), joiden kautta naiset hakevat vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Miksi naiset hakeutuvat?

Valmennus- ja turvallisuuskursseja muun muassa naisille järjestävän Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n koulutuspäällikkö Satu Virtanen arvioi, että syitä naisten viimeaikaiseen kiinnostukseen on monta.

Kun intin käyneitä naisia on Suomessa jo 10 000, monen tuttavapiiristä alkaa löytyä reserviläisiä naisia.

– Lähipiirissä on monella jo kokemusasiantuntijoita, joilla on tarjota esimerkki ja käytännön tietoa. Myös Ylen Naissotilaat-sarja on näyttänyt, millaista armeijassa on, analysoi Virtanen.

Naissotilaista on tehty kolme tuotantokautta 2018, 2019 ja 2020. Ne on katsottavissa Yle Areenasta.

Kapteeni Timo Miettinen Maavoimien esikunnasta toteaa, että yhtä selitystä ei varmasti löydy. Armeijan käyneiden kokemukset sekä puolustusvoimien medianäkyvyys vaikuttanevat.

Naisille tehdyissä kyselyissä korostuvat oma kiinnostus, halu kokea uutta ja sotilastaitojen oppiminen.

"Halusin näyttää, että pystyn"

Tampereella asuva Ronja Thil toimii kurssinjohtajana marraskuussa Kainuun prikaatissa Kajaanissa järjestettävällä Intti tutuksi naisille (siirryt toiseen palveluun) -kurssilla.

Viikonloppukoulutuksesta vastaa Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK ja kurssi on tarkoitettu 16-18-vuotiaille naisille ja tytöille, jotka harkitsevat asepalvelukseen hakeutumista.

Ronja Thil suoritti oman asevelvollisuutensa Kainuun prikaatissa tulenjohdossa 2018-2019. Kuva: Ronja Thilin kotialbumi

Kurssinjohtaja itse on käynyt asepalveluksen 2018-2019. Inttiin menolle oli monta syytä.

– Ensimmäisenä kai halusin näyttää itselleni, että minäkin pystyn siihen, vaikka olen pikkuinen, enkä silloin ollut kaikkien vahvimmassa tai nopeimmassa kunnossa, Thil sanoo.

Henkilökohtaisten syiden lisäksi taustalla oli laajempiakin näkökulmia.

– Oli myös maanpuolustushenki ajatuksena. Mietin, että haluan puolustaa tätä maata ihan samalla tavalla kuin kuka vain mies tai kuka vain ylipäätään. Tasa-arvoakin ajattelin siinä mielessä, että kun sinne miehet laitetaan, niin jos minä siihen pystyn, niin haluan tehdä sen. Onneksi lähdin!

Valmennukselle on kysyntää

Ronja Thil kouluttautui Kainuun prikaatissa tulenjohtotehtäviin. Hän viihtyi armeijan vihreissä puolitoista vuotta, kävi Reserviupseerikoulun ja on nyt reservin vänrikki.

Thil huomasi kaipaavansa inttielämää siviiliin palattuaan. Hän hakeutuikin tehtävään, jossa välillä pääsee kurkistamaan telttamajoitukseen, sotkuun eli Sotilaskotiin sekä kassulle eli kasarmille.

Thil on ollut vapaaehtoisena kouluttajana kahdella Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n kurssilla Kajaanissa. Marraskuussa hän vetää siellä kolmatta naisille intin saloja avaavaa kurssia.

Kursseilla mietitään paljon, pärjääkö siellä, ja viitsiikö sinne lähteä, kun on pienikokoinen tai ei ole superurheilijan kunnossa kurssinjohtaja Ronja Thil

Kiinnostus kurssia kohtaan on kova. Ilmoittautuminen on vielä menossa, mutta hakijoita on ollut nelisenlymmentä, kun aiemmilla kursseilla koko vahvuus on ollut alle 30.

Samoin MPK:n muille armeijaan valmentaville kursseille on hakeutunut runsaasti naisia koko maassa. Esimerkiksi nuorille suunnatuille Intti tutuksi nuorille ja Kunnossa inttiin -kursseille noin 70 % osallistujista on ollut tyttöjä.

– Yleisesti ottaen voi sanoa, että kurssit ovat suorittuja siellä, missä niitä on järjestetty jo jonkin aikaa ja hyvä maine on kiirinyt. Näin on esimerkiksi Hattulassa järjestettyjen kurssien osalta, jotka yleensä ovat aina täynnä, kertoo Satu Virtanen MPK:sta.

Naiset kaipaavat tietoa

Miesten polku asepalvelukseen on selkeä, jos päättää valita asepalveluksen. Kutsunnat ohjaavat oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.

Naisten on nähtävä palvelukseen hakeutumisessa enemmän vaivaa, vaikka puolustusvoimat onkin kehittänyt sähköisen sivuston, jossa on tarjolla tarpeellisia linkkejä. Tie asepalvelukseen alkaa sähköisellä tai paperisella hakemuksella. Lisäksi naisten on itse hakeuduttava lääkärintarkastukseen.

MPK:n Satu Virtanen toteaa, että ehkä myös tästä syystä armeijaan valmentavat kurssit kiinnostavat naisia. Niissä selvitetään käytännön yksityiskohtia.

Melissa Häkkinen esiintyi Naissotilaat- sarjassa kolmannella tuotantokaudella. Kuva: Bastella Media Oy

Kursseilla saa myös varmuutta intin vaatimuksista.

Valmentavia koulutuksia naisille vetänyt Ronja Thil on huomannut, että naisia askarruttaa, pärjääkö armeijassa miesten rinnalla.

– Kursseilla mietitään paljon, pärjääkö siellä, ja viitsiikö sinne lähteä, kun on pienikokoinen tai ei ole superurheilijan kunnossa.

Thil kertoo itsekin pienikokoisena olevansa hyvä esimerkki siitä, että fyysisyys ei ole kaikki kaikessa.

– Olen pystynyt omien kokemusten pohjalta kertomaan, että kyllä siellä pärjää, jos asenne vaan on se, että haluaa pystyä siihen. Jos ei fyysisiltä ominaisuuksiltaan kaikessa pärjää, kaveri auttaa. Vastineeksi voi auttaa kaveria jossain muussa.

Intti tutuksi naisille -koulutuksessa Kajaanissa naiset saavat vastauksia kysymyksiinsä, tutustuvat kasarmielämään sekä sotilaan varusteisiin. Teltassakin yövytään.

– Monesti on jännittävin osuus, kun pääsee pimeässä nukkumaan ja pitämään kipinävuoroja yöllä. Totta kai myös sotkuun eli Sotilaskotiin tutustutaan ja käydään hakemassa munkit viikonlopun aikana, kertoo Thil.

Millaisen kuvan kurssinjohtaja antaa kurssilaisille omasta armeija-ajastaan?

– Olihan siellä niitä vastoinkäymisiä ja koettelemuksia, mutta kokonaisuutena se oli todella antoisa. Pääsin tekemään kaikkia asioita, mitä odotinkin ja ylittämään itseni. Se oli mahtava kokemus!

