Analyysi: Sanna Marin muuttui – demarilähteet kertovat Ylelle kohdanneensa koronakriisin jälkeen toisenlaisen pääministerin

Viime torstaina SDP:n eduskuntaryhmän kokouksessa kuultiin pitkästä aikaa tiukka keskustelu. Pääministeri Sanna Marin joutui kysymysten ristituleen omassa ryhmässään.

Osa kysymyksistä koski pääministerin imagoa ja uusia toimintapoja.

Marin nousi korona-aikana huippusuosioon. Poikkeuksellista julkisuutta on tullut myös kansainväliseltä medialta, jossa Marin on poseerannut niin Voguen kuin Time-lehden kannessa. Marinin suosio on kannatellut koko puoluetta.

Maaseudun Tulevaisuus -lehden teettämässä kyselyssä (siirryt toiseen palveluun) Sanna Marin oli puolueiden nykyisistä puheenjohtajista suosituin vaihtoehto myös Suomen seuraavaksi pääministeriksi.

Marinista tuli pakon edessä kriisiajan pääministeri. Uudenlainen Marin tuli esiin, kun koronaepidemia siirtyi poliitikkojen asialistalla alemmas. Nyt muutos herättää puolueessa kysymyksiä.

Yle on haastatellut tätä juttua varten noin viittätoista henkilöä SDP:n eduskuntaryhmässä ja sisäpiirissä. Lisäksi on kuultu eri tilanteita tuntevia lähteitä.

He eivät halua asian arkaluontoisuuden vuoksi esiintyä omilla nimillään.

Päällimmäiseksi puoluelähteiden piirissä nousee toki Marinin onnistuminen pääministerinä monissa asioissa. Hänen kuvataan olevan taitava, lujatahtoinen ja hyvä prosesseissa. Kollegat ovat oppineet myös, että pääministeri tuohtuu ja tasaantuu nopeasti. Pääministeri koetaan nyt vähemmän ideologiseksi ja enemmän käytännönläheiseksi. Hänellä on puolueessa vahva tuki.

Marin joutui pääministerinä puolitoista vuotta hoitamaan koronakriisiä. Pääministeri kuvattiin Ylen Ykkösaamussa maaliskuussa.

Puolueessa moni ajattelee kuitenkin, että Marin on muuttunut.

Monia demarikansanedustajia mietityttää.

Ensimmäinen asia on kevään aamupalakohu. Puoluelähteet tulkitsevat, että uutinen Kesärannan aamiaisedusta oli Marinille kova kolaus.

Otsikoihin nousi keväällä, että Marinin perheessä aamupalat maksetaan verovaroista. Marin maksoi edun takaisin, mutta kohu jätti jälkensä.

Samoihin aikoihin jotkut kertoivat pohtineensa pääministerin jaksamista.

Kevättä kuormittivat koronakriisi, loputtomat Säätytalon istunnot ja riitaisa kehysriihi, jota alhaisen kannatuksen vaivaama hallituskumppani keskusta pitkitti.

Marin on kertonut itsekin julkisuudessa (siirryt toiseen palveluun), että hän väsyi työpaineen alla keväällä.

Koronakriisi uuvutti koko hallitusta, mutta raskain vastuu ja kovin paine kohdistuu aina pääministeriin.

Kevät oli niin rankka, että jotkut Marinin työtoverit kuvaavat hänen tuolloin muuttuneen robottimaiseksi ja totiseksi. Useat läheltä seuranneet kertovat olleensa huolissaan pääministerin jaksamisesta. Kunnes tuli kesä.

Yle kuvasi Marinin lokakuussa hänen saapuessaan haastatteluun. Pääministerin toiveesta haastattelu tehtiin kahvilassa. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Suomen pääministerin tehtävä on kova paikka.

Sixpack-hallitusta vetäneen Jyrki Kataisen jaksamisesta (siirryt toiseen palveluun) pääministerinä ja kokoomuksen puheenjohtajana puhuttiin puolueen sisällä ja ulkopuolella.

Katainen myönsi itse olleensa väsynyt, ja kertoi hoitaneensa väsymystään muun muassa lenkkeilemällä.

Marinin lääke on sama kuin Kataisella. Hän pitää työkuntoa yllä keväällä aloittamallaan juoksuharrastuksella. Myös tämä näyttää puoluetovereiden mielestä olevan käänteen tekevä asia.

Marin on kertonut aikovansa juosta tänä syksynä Cooperin 12 minuutin juoksutestissä kolme kilometriä. Se olisi loistava tulos.

Marin esitteli juoksuvauhtiaan viimeksi MTV3:n Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa. Hän tunnusti ohjelmassa ajautuneensa nuorena ylikuntoon liian urheilemisen vuoksi. Loppuunpalamisen jälkeen Marin ei halunnut urheilla 15 vuoteen. Tauko loppui tähän kevääseen.

Pääministerin harrastus herättää poliitikkokollegoissa sekä ihailua että huolta.

Marinin SDP on joutunut talouspolitiikassa eri linjoille hallituskumppani keskustan kanssa. Pääministeri selitti Ylelle erimielisyyttä 20.10.21. Kuva: Toni Määttä / Yle

Pääministerin tuntevat kertovat, että Marin on raudanluja ja peräänantamaton ja tekee kaiken täysillä, myös harrastuksensa.

Jotkut kuvailevat Marinin olevan energisempi kuin keväällä. Jotkut ovat huolissaan siitä, että kierroksia on jopa liikaa.

Osa kollegoista kokee, että tämän pitäisi myös osata rentoutua.

Demariryhmässä jotkut miettivät jälleen Marinin terveydentilaa ja sitä, jaksaako ja kestääkö pääministeri.

Pääministeri Sanna Marin ei halua kommentoida Ylen SDP-lähteistä saamia tietoja.

Kolmas esiin nouseva asia on Marinin tyylin ja toimintatavan muutos. Uusi Marin käy baareissa ja kestitsee eturivin artisteja Kesärannassa.

Pääministerin työtä läheltä seuranneet kuvaavat, että Marin otti oman elämänsä takaisin.

Käytännössä pääministeri hoiti koronaa aamusta yöhön puolitoista vuotta. Marin väsyi rooliin, jossa hän on hautautuneena Säätytalolle ja elää niukan vapaa-aikansa perheineen Kesärannassa, aitojen ympäröimänä.

Kun koronan isoin uhka väistyi, pääministeri murtautui ulos kultaisesta häkistä.

Pääministeri postaa ahkerasti kuvia Instagramiin. Hän on esitellyt myös ostamiaan palveluita tai tavaroita, kuten syyskuussa uutta reppuaan. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Entistä vapaampi Marin raportoi Instagramissa, jossa someajan poliitikot julkaisevat kuvia itsestään ja arjestaan. Pääministeri on nähty Instagramissa lenkkeilemässä, esittelemässä uutta reppuaan, nauttimassa syysauringosta ja usein myös baaripöydässä.

Pääministeri on Ylen tietojen mukaan käynyt myös keikalla Tavastia-klubilla, ja hänen kuvaillaan pyörivän pop-piireissä.

Erikoinen tilanne on sattunut syyskuun lopulla bileillan päätteeksi. Pääministeri seurueineen oli ollut levynjulkistamiskeikalla, jonka jälkeen joukko on jatkanut juhlintaa muualle.

Ylen lähteen mukaan pääministeri oli koonnut artisteista, näiden ystävistä ja tutun tutuista joukon, joka oli yöllä kahden aikaan lähtenyt jatkoille Kesärantaan pääministerin virka-asunnolle viidellä tilataksilla. Vieraiden henkilötietoja ei tarkistettu Kesärannan portilla. Mukana on ollut 20–30 henkilöä.

Juhlien jatkuttua Kesärannassa jonkin aikaa pääministeri oli äkisti kehottanut joukkoa lähtemään.

Useampi lähde sanoo, että Marin haluaa olla paljon muutakin kuin pääministeri. Kolmikymppisellä pääministerillä on elämännälkä.

Vakavahenkiseen politiikkaan tottuneille sosiaalidemokraateille Marinin instagram-tyyli menee yli hilseen. Instagramin ymmärtäville Marinin kuvat näyttävät kenen tahansa päivityksiltä.

Marinin odotetaan keräävän SDP:lle nuorten suosiota. Vaikeimpina aikoina SDP:ssä pelättiin, että nuoret jättävät iäkkäiden suosiman puolueen lopullisesti.

Marinin seuraava näytön paikka puoluejohtajana ovat tammikuun aluevaalit. Kuntavaaleissa SDP:n tulos putosi hieman edellisistä vaaleista.

Uudistunut pääministeri on muuttanut myös politiikkaansa. Suurin muutos liittyy koronatoimiin.

Kriisiajan “mökille ei saa mennä” -pääministeri on nyt Marin, joka korostaa ravintoloissa käymisen ihanuutta.

Marin oli tänä syksynä valmis keventämään ravintolarajoituksia tuntuvasti. Rajoitusten keventämisen jälkeen koronapotilaiden määrä kasvoi sairaaloissa lähes yhtä jyrkästi kuin viime keväänä.

Viime keväänä Marin ajoi Suomeen tiukkoja liikkumisrajoituksia.

Marin on ottanut etäisyyttä koronatoimista vastaavaan peruspalveluministeri Krista Kiuruun (sd.) ja kääntynyt hallituksessa muun viisikon linjalle.

Marinilla on ollut täysi työ johtaa hallitusta, jossa varsinkin vihreät ovat kiistelleet alhaisen kannatuksen vaivaaman keskustan kanssa.

Kevään kriisiriihen jälkeen Marin liimautui lähemmäs keskustajohtaja Annika Saarikkoa, mutta viimeviikkoinen riitely ja erimielisyydet talouspolitiikassa heikentävät nyt puolestaan hallituksen punamulta-akselia. Demareiden mielestä keskustalaiset tekevät muulle hallitukselle kaiken mahdollisen kiusan.

Torstainen ryhmäkokous paljasti, että suosiostaan huolimatta Marinilla on pitelemistä myös oman puolueensa irtiottajissa.

Pitkäksi venähtäneen koronaepidemian aikana eduskuntaryhmä on kokoontunut etänä, jolloin kriittiset puheenvuorot ovat jääneet vähiin.

Tänä syksynä kansanedustajat ovat taas läsnä. Useiden lähteiden mukaan painetta kohdistui torstaina eduskunnassa ensimmäisen kerran pääministeri Mariniin.

Kokouksessa esimerkiksi käytiin juurta jaksaen läpi Veikkauksen edunsaajien leikkauksista syntynyt riita keskustan kanssa.

Pääministeri kutsui viihdealan ammattilaisia Kesärantaan lokakuussa, ja seuraavalla viikolla hallitus perui leikkaukset, jotka olisivat vieneet tukia esimerkiksi musiikin ammattilaisilta. Taustalla näkyy kulttuuriministeri Antti Kurvinen. Kuva: Laura Kotila / valtioneuvoston kanslia

Marin ryöpytti viime viikolla poikkeuksellisella tavalla julkisesti keskustan kulttuuriministeriä Antti Kurvista, jonka demarit katsoivat yrittäneen haavoittaa pääministeriä.

Marin sai selostaa ryhmälleen Veikkaus-tulojen kompensoinnista syntynyttä riitaa. Ryhmä tuki varauksettomasti pääministeriä siinä, että Veikkauksen edunsaajilta ei leikata.

Marinin ystävän, kansanedustaja Ilmari Nurmisen (sd.) nimi nostattaa osassa demariryhmää ärtymystä. Myös tämä tuli esiin ryhmäkokouksessa.

Arvostelijoiden mukaan vaikutusvaltainen pääministeri nostaa pitkäaikaista ystäväänsä Nurmista esiin vähän joka yhteydessä, kun taas jotkut demariedustajista kokevat jäävänsä varjoon.

Nurminen ei halua kommentoida käytyä keskustelua Ylelle.

Toissa sunnuntaina Nurminen oli mukana, kun Marin kestitsi koronarajoituksista kärsineitä artisteja Kesärannassa. Marinin ja Nurmisen lisäksi poliitikoista oli paikalla vain kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Nurminen oli myös henkilö, jota Marinin tulkittiin yrittäneen saada eduskuntaryhmän johtoon ohi Antti Lindtmanin.

Lindtman taas kilpaili Marinia vastaan vajaat kaksi vuotta sitten, kun SDP:n puoluevaltuusto valitsi Marinin Antti Rinteen seuraajaksi ja puolueen pääministeriehdokkaaksi. Lähes puolet puoluevaltuustosta oli Lindtmanin takana.

Viime torstain kokouksessa kourallinen demariedustajia piti puheenvuoroja, joissa he kyseenalaistivat pääministeriä. Hyökkäävät puheenvuorot kuultiin heiltä, jotka eivät olleet alunperinkään Marinin tukena. Muutama heistä on tilaisuuden tullen valmis horjuttamaan pääministeriä.

Ryhmä säröilee. Moni edustaja arvioi, että Marinin olisi käytettävä enemmän energiaa ryhmähengen luomiseen.

Mutta – torstain kokouksen dramatiikkaa ei kannata liiotella. Pääministeripuolueen eduskuntaryhmissä on aina nurinaa, sillä ministeriryhmän ulkopuolella olevat kansanedustajat kokevat usein olevansa sivussa ja jäävänsä tiedosta paitsi.

Eduskuntaryhmässä muistetaan vielä, miten Paavo Lipponen pääministerinäaikanaan iski nyrkin pöytään. Tavallaan samoin teki torstaina myös Marin, jonka kerrotaan puolustaneen tinkimättä omia tekemisiään.

