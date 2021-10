Kärsitkö sälätyöstä ja itselle kuulumattomista hommista? Turhat työtehtävät syövät opettajien motivaatiota, kertoo tutkimus

Taksialalla kävi kato, kun vaatimuksia kiristettiin ja korona iski – nyt kuskeista on jo pula: "Jokaista uutta lupaa kohden on kaksi peruttua"

Pirssibisnes elpyy ko­ro­na­kol­huis­ta, mutta alalta on poistunut kuljettajia ja yrittäjiä. Taksilupia on myös menetetty, kun vaatimuksia on kiristetty tänä vuonna la­ki­muu­tok­sil­la. Edessä häämöttää jo seuraava rahareikä: vä­hä­pääs­töi­syy­teen investointi.