Poliisin esitutkinta kiuruvetisen hoivakodin koronakuolemista on valmistunut – 12 asukasta kuoli keväällä 2020

Poliisi on saanut valmiiksi Kiuruvedellä keväällä 2020 tapahtuneiden hoivakotikuolemien esitutkinnan. Kallionsydämen 30-paikkaisessa hoivakodissa menehtyi tuolloin 12 vanhusta koronaviruksen aiheuttamaan Covid-19-tautiin.

Esitutkinnassa asiaa on tutkittu epäiltynä työturvallisuusrikoksena, virkavelvollisuuden rikkomisena, kuolemantuottamuksena, vamman tuottamuksena ja vaaran aiheuttamisena.

Hoivakoti oli alun perin hoiva-alan yhtiö Attendon, mutta Ylä-Savon sote-kuntayhtymä otti siitä pysyvän toimintavastuun huhtikuussa 2020.

Jutun esitutkinta on ollut laaja ja materiaalia on erittäin paljon. Poliisi on kertonut aiemmin, että tutkinnassa selvitetään eri toimijoiden vastuita sekä niiden toteutumista tartuntatautilain mukaisessa toiminnassa epidemiatilanteessa.

Asia siirretään seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan.

