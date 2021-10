Uusimaa ja Etelä-Pohjanmaa takaisin leviämisvaiheen ravintolarajoituksiin – anniskelu loppuu kello 24, jos koronapassi ei käytössä

Uusimaa palaa pääkaupunkiseudun kanssa samaan tilanteeseen. Anniskelu on ravintoloissa sallittu perjantaista alkaen vain kello 24 asti, paitsi jos asiakkailta edellytetään koronapassia.

Koko Uudenmaan alueella sekä Etelä-Pohjanmaalla otetaan käyttöön leviämisvaiheen rajoitukset ravintoloille, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (siirryt toiseen palveluun).

Asetus tulee voimaan huomenna eli perjantaina 22. lokakuuta. Sen myötä ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu klo 07–24 ja sallittu aukioloaika on 05–01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on sisätiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Vaihtoehtona ravitsemistoiminnan erityisille rajoituksille toimija voi edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.

Taustalla ovat epidemiatilanteessa tapahtuneet muutokset, joiden vuoksi Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi.

