Uuden valtionyhtiön on tarkoitus työllistää 1 000 osatyökykyistä – hallitus antoi esityksensä eduskunnalle

Tarkoituksena on työllistää työnhakijoita, joiden on esimerkiksi sairauden tai vamman takia vaikea saada työtä avoimilla työmarkkinoilla. Yhtiön nimeksi on tulossa Työkanava Oy.

Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva