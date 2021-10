Do Phu Tien, 28, näki tällä viikolla elämänsä ensimmäistä kertaa lunta – räntä ei vähentänyt iloa, vaikka lumipallot jäivät vielä tekemättä

Do Phu Tieniä huolettaa hieman tulevat talvipakkaset, mutta hän uskoo jotenkin sopeutuvansa. Talveksi on ostoslistalla ainakin talvikengät ja toppahousut.

Do Phu Tieniä huolettaa hieman tulevat talvipakkaset, mutta hän uskoo jotenkin sopeutuvansa. Talveksi on ostoslistalla ainakin talvikengät ja toppahousut. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Ensilumi jaksaa ihmetyttää useita suomalaisia joka vuosi, mutta osalle ihmetyksen aihetta on vielä enemmän. Vietnamista kotoisin olevalle 28-vuotiaalle Do Phu Tienille tämän vuoden ensilumi oli ensimmäinen koko elämässä. Lumen näkeminen oli yksi asioista, mitä hän odotti eniten innolla Suomessa opiskelultaan.

Ensilumi satoi Pohjois-Karjalaan keskiviikkona. Lunta tiputteli jo tiistaiaamuna, mutta se ei täyttänyt ensilumen määritelmää. Vietnamilaiselle opiskelijalle sekin oli jo kiinnostava kokemus.

– Katsoin tiistaina ikkunasta ulos ja olin todella yllättynyt ja innoissani, kun näin lunta. Ulos astuessani tunsin tosin lähinnä kylmyyden. Sormeni ja koko vartaloni olivat ihan jäässä, Tien Do kuvailee.

Virallinen ensilumen määritelmä täyttyy vasta, kun lunta on satanut vähintään senttimetrin verran ja se mitataan sääasemalla aamulla. Paikoin tämä määritelmä täyttyi maakunnassa, mutta Joensuussa torstaiaamuna lumi oli jo muisto vain.

Tyypillisesti ensimmäinen ehjä lumipeite sataa Itä-Suomeen Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan lokakuun lopulla. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Toiveena tavata myös joulupukki

Tien Do on aloittanut opinnot tänä syksynä englanninkielisessä metsätieteiden maisteriohjelmassa Itä-Suomen yliopistossa. Ohjelman ensimmäinen vuosi suoritetaan Joensuussa ja toisena vuonna opiskellaan Keski-Euroopassa.

Hän pitää opiskelua Suomessa suuressa arvossa ja kokee, että Suomi on hyvä maa kansainvälisille opiskelijoille syventää tietojaan ja tulla alansa asiantuntijaksi.

Hänen kotikaupunkinsa Hoi An sijaitsee Keski-Vietnamissa ja siellä vallitsee trooppinen ilmasto. Lämpötila on alimmillaan 10 celsiusasteen molemmin puolin. Vietnamissa lunta saattaa tulla vain maan pohjoisosissa.

Lumen näkeminen on tuonut Tien Dolle paljon iloa. Hän odottaa pääsevänsä kokeilemaan myös erilaisia talviaktiviteetteja, kuten hiihtämistä. Matka Lappiin talvilomalla on jo suunnitteilla ja tarkoituksena on vierailla myös joulupukin luona.

Tien Do aloitti syksyllä maisteriopinnot metsätieteiden englanninkielisessä ohjelmassa Itä-Suomen yliopistossa. Hänen kotimaassa lunta sataa vain harvoissa paikoissa. Kuva: Karina Huttunen / Yle

Lumen, hiihdon ja joulupukin lisäksi Tien Do haluaa muutenkin tutustua suomalaiseen kulttuuriin. Talven tuloa hän odottaa kuitenkin jo hieman kauhulla, erityisesti kovia pakkasia. Haastattelun jälkeen hän aikoo suunnata kaupoille etsimään kunnollisia talvikenkiä.

– Vähän huolettaa, että miten pääsen kulkemaan pyörällä yliopistolle talvella, kun nytkin on jo niin kylmä, Tien Do naurahtaa.

Kylmyydestä huolimatta hän on myös innoissaan talvesta ja uskoo jotenkin sopeutuvansa kylmään säähän. Tällä kertaa jäi vielä testaamatta lumipallojen teko, mutta Tien Do aikoo kokeilla sitä heti seuraavan kerran, kun lunta tulee.

Lue lisää:

Lumi pöläytti talvitunnelmat keskelle syyslomia – Harri Taivalkosken ensihämmennys vaihtui riemuun: "Kyllä tämä keli saa hymyn poskille"