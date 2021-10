Teknologiateollisuuden neuvottelut voidaan lopulta aloittaa – Teollisuusliiton Riku Aalto: Mukaan on saatu yli puolet yrityksistä

Riku Aalto sanoo, että 50 prosenttia yrityksistä on mukana. Neuvottelut koskevat 46 000 työntekijää, mutta työsopimksesta on tulossa yleissitova.

Riku Aalto sanoo, että 50 prosenttia yrityksistä on mukana. Neuvottelut koskevat 46 000 työntekijää, mutta työsopimksesta on tulossa yleissitova. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Teknologiateollisuus vahvistaa, että työehtosopimuksesta on tulossa yleissitova. Neuvottelut aloitetaan perjantaina ja niistä ennakoidaan poikkeukselllsien tiiviitä. Perinteisesti suurimmat vientialat ovat määränneet palkkalinjan.

Teollisuusliitto aloittaa pitkään kiikastaneet työehtosopimusneuvottelut työnantajaa edustavan Teknologiateollisuuden kanssa.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kertoo, että ehdot neuvotteluiden aloittamiselle ovat täyttyneet. Mukaan on saatu viimein tarpeeksi yrityksiä.

Teollisuusliitto ei suostunut aloittamaan neuvotteluita, ennen kuin se oli saanut tarpeeksi yrityksiä yhteisestä sopimuksesta neuvottelemaahan

– Nyt yrityksiä on jo niin paljon, että he edustavat yli puolta alan yrityksistä. Se tarkoittaa, että tästä työehtosopimuksesta on tulossa yleissitova, sitten kun se saadaan aikaiseksi, Aalto sanoo.

Aallon mukaan yksikään yritys ei ole myöskään esittänyt pyyntöä neuvotella yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta. Hän korostaa, että yrityskohtainen sopiminen on kuitenkin ollut Teollisuusliitossa jo muutenkin pitkään arkipäivää.

Kiire kuitenkin tulee. Uuden sopimuksen neuvottelemiselle jäävä aika on niukka.

Teollisuusliiton sopimukset Teknologiateollisuus ry:n kanssa päättyvät marraskuun lopussa. Sopimuksettomaan tilaan on aikaa vain reilut viisi viikkoa.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi vahvistaa, että neuvottelut aloitetaan perjantaina. Neuvottelut koskevat yli 46 000 työntekijää. Koska yrityksiä on mukana näin paljon, työehtosopimuksesta on tulossa yleissitova.

Ruohoniemen mukaan aikataulu on tiivis, mutta "tahtotila on sellainen, että maaliin päästään".

Teknologiateollisuuden yritykset saivat valita, sopivatko ne yrityskohtaisesti vai neuvottelevatko alan yhteisestä sopimuksesta.