Herätys: EU-johtajat puivat muuttoliikettä, kyläkoulujen lopettaminen vie kylien asukkaat, taksialalla olisi kuljettajille nyt töitä

EU-huippukokous pähkäilee Valko-Venäjän tilannetta

Brysselin huippukokous jatkuu tänään keskustelulla muuttoliikkeestä. Ajankohtaisena pulmana on hankala tilanne Valko-Venäjän vastaisilla EU-rajoilla, joille on viime kuukausien aikana tullut runsaasti siirtolaisia. EU on syyttänyt Valko-Venäjää ihmisten käyttämisestä painostukseen ja kutsunut ihmisten usuttamista rajalle hybridihyökkäykseksi.

Nyt se on tutkittu: kyläkoulujen lopettaminen vie kylien asukkaat

Kunnat myyvät lakkautetut koulut usein yksityisille ostajille. Näin tapahti myös Jokioisten Vaulammin koululle Kanta-Hämeessä. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Kyläläisten kannattaa taistella koulujensa puolesta, selviää uudesta tutkimuksesta. Tutkimuksessa on selvä näyttö siitä, että kyläkoulun lopettaminen romahduttaa kylän asukasluvun. Kymmenessä vuodessa peruskoulujen määrä on vähentynyt lähes neljänneksellä Manner-Suomessa. Jos asenteet eivät muutu, kyläkoulujen tulevaisuus on synkkä.

Taksialalla kävi kato korona-aikana

Taksin katolla on oltava keltainen valo, sisällä pitää olla taksamittarin virkaa ajava laite, kuljettajan nimi ja taksiluvan haltijan yhteystiedot. Tolpalla päivystävissä autoissa on oltava myös hinnasto. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Taksibisnes sai taloudellisia lommoja korona-ajasta. Nyt kysyntä kasvaa ja töitä riittäisi, mutta alalta on poistunut kuljettajia ja yrittäjiä. Osa on lyönyt hanskat tiskiin, osa yrittäjistä on puolestaan menettänyt lupansa, kun taksilakia on tänä vuonna paikkailtu kiristämällä taksilupien edellytyksiä.

Etelässä sataa, merellä myrskyää

Kuva: Joonas Koskela / Yle Sää

Etelässä sataa tänään vettä. Lapissa sää pysyy enimmäkseen poutaisena ja lämpötila pakkasen puolella. Eteläisillä merialueilla tuuli yltyy myrskyksi päivän aikana. Merivesi voi nousta etelärannikolla korkealle, ja tuuli on myös etelän maa-alueilla voimakasta.

