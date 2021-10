EU-maiden johtajat pähkäilivät energian hintojen nousua tuntikaupalla – tänään keskustellaan muuttoliikkeestä

Energian kallistuminen puhutti EU-johtajia huippukokouksessa Brysselissä tuntikaupalla torstai-iltana. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan on ymmärrettävää, että energian hinta huolestuttaa EU-maissa.

Suomen kantana on kuitenkin ollut, että lyhyen aikavälin ratkaisut hintapiikkiin tulisi löytää ensisijaisesti kansallisin keinoin.

Energiakeskustelu on mutkikasta, koska EU-maiden välillä on paljon eroja, millä tavalla tuotettua energiaa ne käyttävät. Eroja on myös näkemyksissä siitä, mistä energian kallistuminen johtuu.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Unkarin pääministeri Viktor Orban näki kokoukseen saapuessaan syypäänä EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.

EU-komissio on todennut, että hintojen nousun takana ei ole ilmastopolitiikka, vaan energian kysynnän kasvu ja Euroopan riippuvuus fossiilisesta tuontienergiasta.

Marin ei tulkitse huippukokouksessa käytyä energiakeskustelua niin, että jäsenmaita olisi lipeämässä yhteisistä ilmastotoimista.

– Päin vastoin, me tulemme tarvitsemaan entistä vahvempaa siirtymää puhtaisiin vihreisiin energiantuotantomuotoihin, Marin sanoi ensimmäisen kokouspäivän jälkeen.

Pitkällä tähtäimellä EU:n tulisi Marinin mukaan olla nykyistä omavaraisempi energian suhteen. Lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa EU voisi vähentää riippuvuuttaan fossiilisesta tuontienergiasta.

Ei hätiköityjä johtopäätöksiä

Marin myös korosti, että energian hintojen nousun varjolla ei pidä tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä, jotka aiheuttaisivat EU:n päästökauppajärjestelmään häiriöitä, jotka vain entisestään pahentaisivat tilannetta.

Huippukokouksen päätelmiin kirjattiin maininta, että komissio selvittää kaasu- ja sähkömarkkinoiden sekä päästökaupan toimintaa. Marinin mukaan mistään muutoksista päästökauppajärjestelmään ei sovittu.

– Tässä on kyse siitä, että komissio selvittää tilannetta ja katsoo, minkälaisia syitä energian hinnan nousun taustalla on ja millä tavalla nämä energiamarkkinat toimivat, hän sanoi.

Puolan uhittelu varjosti huippukokousta

EU-maiden johtajat keskustelivat myös Puolan oikeusvaltiotilanteesta.

Puolan perustuslakituomioistuin linjasi aiemmin tässä kuussa, että osa EU:n perussopimusten artikloista on ristiriidassa maan perustuslain kanssa. Linjaus kyseenalaisti näin EU-oikeuden aseman Puolassa.

Jo ennen kokouksen alkua Marin vaati tiukkaa suhtautumista asiaan. EU-oikeuden ensisijaisuus suhteessa kansalliseen lakiin on Marinin mukaan tärkeää sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta, jotta kansalaiset ja yritykset voivat luottaa yhteisiin pelisääntöihin.

– Pidin hyvin tiukan puheenvuoron siitä, että tähän Puolan tilanteeseen pitää puuttua kaikkien niiden keinojen kautta, joita komissiolla on käytettävissä, Marin kertoi kokouspäivän jälkeen.

Marinin mukaan komission tulisi löytää asiaan ratkaisu yhdessä Puolan kanssa. Hän sanoo, ettei huippukokouskeskustelun perusteella voi kuvata asiassa tapahtuneen varsinaista lähentymistä.

– Toivon mukaan ymmärrys on lisääntynyt puolin ja toisin, ja nyt tämä tilanne on joka tapauksessa se, että komissio arvioi, millä tavalla Puolan kanssa menetellään.

Muuttoliike ja Valko-Venäjä esillä tänään

Brysselin huippukokous jatkuu tänään keskustelulla muuttoliikkeestä, ja Marin ennakoi aiheen vievän aikaa.

Ajankohtaisena pulmana on hankala tilanne Valko-Venäjän vastaisilla EU-rajoilla, joille on viime kuukausien aikana tullut runsaasti siirtolaisia.

EU on syyttänyt Valko-Venäjää ihmisten käyttämisestä painostukseen ja kutsunut ihmisten usuttamista rajalle hybridihyökkäykseksi.

Valko-Venäjän toimiin puuttumista pohdittiin jo maanantaina ulkoministerikokouksessa. Harkinnan alla on muun muassa ollut, voisiko EU:ssa olevilta toimijoilta kieltää kaupallisten koneiden vuokrauksen Valko-Venäjälle. Lisäksi uusi kierros pakotteita on valmistelussa.

