Rauman telakan koronaepidemia taltutettu – testaukset jatkuvat, suunnitteilla täyden rokotussarjan edellyttäminen uusilta työntekijöiltä

Rauman telakan koronaepidemia on rauhoituttunut.

Rauman telakan alueella on todettu syksyn aikana yli 200 koronatartuntaa. Alkuviikon näytteissä ei ilmennyt uusia tartuntoja.

Rauman telakan koronaepidemian voidaan katsoa olevan ohi, todetaan Rauman kaupungin tiedotteessa. Alkuviikolla 120 työntekijältä otetuista satunnaistesteistä ei ole enää ilmennyt uusia tartuntoja.

– Rauman telakan alueen nykyinen koronaepidemia on taltutettu hyvällä yhteistyöllä ja tehokkailla toimilla, sanoo Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Telakan alueella on syyskuun puolivälistä alkaen todettu 217 koronatartuntaa. Yksi työntekijä on tällä viikolla ohjattu uusintanäytteelle. Eristyksessä on vielä viisi työntekijää ja karanteenissa neljä.

Testaukset jatkuvat

Ulkomailta tulevilta työntekijöiltä otetaan edelleen PCR-näytteet aikaisintaan 72 tuntia maahan tulon jälkeen, eikä ennen negatiivista näytevastausta pääse telakka-alueelle.

Työntekijöiden viikoittaisia satunnaistestauksia jatketaan. Testeistä voi vapautua esittämällä näytteenottajalle todistuksen täydestä koronarokotussuojasta.

– Lisäksi uudeksi toimintamalliksi suositellaan toistuvien itse tehtävien antigeenitestien käyttöönottoa telakalla. Tällaisesta testauksesta on hyvää kokemusta esimerkiksi Harjavallan akkutehtaan työmaalta ja Olkiluodosta, Uusitalo-Seppälä kertoo.

Lisää rokotustilaisuuksia telakan alueella

Lounais-Suomen aluehallintovirasto määräsi viime viikolla pakolliset terveystarkastukset RMC:n, sen tytäryhtiöiden ja alihankkijoiden työmaihin kuuluvilla työpaikoilla.

RMC:n operatiivisen johtajan Ville Laaksosen mukaan määräyksen tarkat käytännön vaikutukset eivät vielä ole täysin selvillä, mutta suuntaviivat ovat jo olemassa.

– Suunnitteilla on muun muassa testaamisen laajentaminen entisestään sekä täyden rokotussarjan edellyttäminen uusilta työntekijöiltä.

Rokotekattavuuden parantamiseksi kaupunki jatkaa rokotustilaisuuksia telakan alueella.

