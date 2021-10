Einár räppäsi lähiöistä ja kertoi avoimesti hankalasta taustastaan – 19-vuotias "ihmelapsi" surmattiin useilla laukauksilla

Einár räppäsi huumeista, aseista, ammuskeluista ja jengeistä. Hän myös puhui näistä aiheista avoimesti. Hän sanoi sen olevan tapa kuvata arkeaan, iltapäivälehdet Aftonbladet (siirryt toiseen palveluun) ja Expressen (siirryt toiseen palveluun) kertovat.

– Ihmiset voivat säikähtää ja ihmetellä, mitä tämä on. Jotkut ajattelevat, että se on vain räppiä, mutta se on myös vakavaa. En ehkä itse seiso kadulla glock kädessäni ampumassa ihmisiä, mutta tässä yhteiskunnassa on muita 16–vuotiaita, jotka seisovat, Einár sanoi Aftonbladetille (siirryt toiseen palveluun) pari vuotta sitten.

Myöhään torstai-iltana Einár eli Nils Kurt Erik Einar Grönberg ammuttiin kuoliaaksi Hammarbyhamnenissa Tukholman keskustassa. Häneen osui useita luoteja, ja hän kuoli tekopaikalla.

Hän oli 19–vuotias.

Ruotsin soitetuimpia artisteja

Einár löi läpi 16–vuotiaana, ja hän on ollut Ruotsin soitetuimpia artisteja parin viime vuoden ajan.

Läpimurtobiisi oli vuonna 2016 julkaistu single Katten i trakten. Se oli Spotify-listan ja Ruotsin singlelistan ykkösenä kolme viikkoa.

Expressen huomauttaa, että Einárin menestys tuli ilman levy-yhtiöiden tukea. Hän oli jo neljä vuotta aiemmin julkaissut klippejä Instagramissa ja Facebookissa. Niistä tuli viraalihittejä.

Einárin esikuvia olivat Eminem ja 50 Cent, joita hän kuunteli ja jäljitteli lapsena. Media nimesi hänet myöhemmin ihmelapseksi.

– Matkin heitä ja yritin laulaa, mutten osannut. Olin niin pieni. Luulen kuitenkin, että se on lahjakkuuteni taustalla. Lauloin ja opin flow'n pienenä, hän sanoi Expressenille (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa huhtikuussa 2019.

Samana vuonna hän julkaisi ensimmäisen levynsä Första klass, jokanousi Ruotsin levylistan kärkeen. Se sisälsi hitit Första klass, Rör mig ja Fusk.

Menestystä seurasivat musiikkialan palkinnot Grammis-gaalassa, joka vastaa Suomen Emma-gaalaa.

Huomiota lähiönuoriin

Einár halusi kiinnittää huomiota lähiöissä asuvien nuorten ongelmiin. Itse hän syntyi ja kasvoi Enskededalenissa, joka sijaitsee "söder om Söder", Tukholman keskustan suurimman asuinsaaren Södermalmin eteläpuolella.

– Mielestäni lähiöiden ongelmiin pitäisi puuttua, ja biisini ehkä auttavat muutosta. Ei sitä tiedä. Räppään siitä, mitä näen ja siitä, mikä kiinnostaa yleisöäni. Taka-ajatuksena on, että biisit kuullaan, ja ihmiset tajuavat ongelmat ja tekevät niille jotakin, hän sanoi Aftonbladetille pari vuotta sitten.

Eskededalen on 1900–luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä rakennettu omakotitaloalue, joka tunnettin alun perin puutarhakaupunkina. Sillä ei ole samanlaista ongelmalähiön leimaa kuin Rinkebyllä tai Tenstalla, mutta alueella on omat ongelmansa.

– Tulen Dalenista. Se on tehnyt minusta sen, joka olen. Siellä on aseita, siellä on huumeita. Siellä on kaikkea. Siellä on ammuskeluja, Einár sanoi Expressenin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) huhtikuussa 2019

Einárin äiti on näyttelijä Lena Nilsson ja isänsä ravintoloitsija Erik Grönberg.

Poliisi tutkii murhaa

Poliisi sai hälytyksen ammuskelusta Hammarbyhamnenissa kello 22.50. Useita partioita lähetettiin paikalle.

Einária oli ammuttu päähän ja rintakehään, eikä häntä pystytty elvyttämään. Aftonbladet kuvaa ammuskelua teloitukseksi.

Poliisi on yön aikana kuulustellut useita silminnäkijöitä. He ovat kertoneet yhdestä tai kahdesta paikalta juosten poistuneesta henkilöstä. Poliisi etsii näitä henkiöitä muun muassa alueen valvontakameroista.

– Niissä voi näkyä jotain. Olemme hakeneet tallenteet, ja niitä on analysoitu keskiyöstä lähtien, poliisin tiedottaja Ola Österling sanoo Aftonbladetille (siirryt toiseen palveluun).

Ketään ei ole perjantaiaamuun mennessä pidätetty, ja teon motiivi on epäselvä. Aftonbladetin ja Expressenin tietojen mukaan Eináriin kohdistui kuitenkin jonkinlainen uhkakuva.

– Työstämme vihjeitä ja tekniset rikostutkijamme tutkivat rikospaikkaa. Useita näytteitä on lähetetty analysoitavaksi, ja niitä analysoidaan parhaillaan, Österling sanoo Expressenille.

