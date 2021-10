HUSin Lasse Lehtonen kannattaa terveydenhuoltoalan rokotuspakkoa – "Rokottamaton hoitaja on kuin kirurgi, joka leikkaa ilman suojavarusteita"

Sosiaali- ja terveysministeriö etsii luovia keinoja nuorten aikuisten lähestymiseen. Tinderiin on laitettu mainoksia, ja pian ehkä nähdään rokotuspisteitä jalkapallo- ja jääkiekkomatseissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen pitää terveydenhuollon työntekijöiden rokotuspakkoa perusteltuna nykyisessä koronatilanteessa, vaikkei olekaan suuri pakkojen kannattaja.

– Sinänsä koronapassin käyttö terveydenhuollon työpaikalla voisi olla ihan hyvä ratkaisu. Siten voisimme varmistaa, että ne henkilöt, jotka hoitavat esimerkiksi herkkiä potilaita, olisivat saaneet riittävän rokotesuojan. Kysehän on siinä hyvään hoitokäytäntöön kuuluvasta toimenpiteestä, Lehtonen sanoi Ylen aamussa tänään perjantaina.

Hänen mukaansa rokottamattomana potilaita hoitava sairaanhoitaja on vähän niin kuin kirurgi, joka leikkaa potilastaan ilman suojakäsineitä ja maskia.

– Hän lisää merkittävästi potilaansa sairastumisen riskiä ja vaarantaa potilasturvallisuutta.

THL on Lehtosen mukaan ehdottanut, että lääkärit ja hoitajat näyttäisivät koronapassin töihin tullessaan. Hän pitää sitä perusteltuna.

Hän muistuttaa, että Suomessa on ennenkin ollut rokotuspakkoja. Isorokkoa vastaan rokotettiin 20-luvulla ja tuberkuloosia vastaan 50-luvulla.

– Silloin rokotuspakolla nämä vaikeat taudit saatiin hävitetyksi. Uskon kuitenkin siihen, että suomalaiset ovat nyt sen verran fiksuja, että saamme riittävän laajan rokotuskattavuuden myös koronaa vastaan, Lehtonen totesi.

Mainoksia Tinderiin, rokotuksia lätkämatsiin

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila toivoi Ylen aamussa, että rokotusinnon kasvattamiseen käytettäisiin yhä enemmän luovia keinoja. Yksi voisi olla rokotusbussi haja-asutusalueille. Erityisesti nuorten aikuisten tavoittaminen on tärkeää.

– Olemme esimerkiksi laittaneet Tinderiin mainoksia. Rokotteiden pitäisi olla saatavilla mahdollisimman helposti siellä, missä nuoret kulkevat – onko se sitten jalkapallo- tai jääkiekkomatsi, Varhila pohti.

STM on tutkinut myös mahdollisuutta lähettää tekstiviesti niille, jotka eivät ole vielä käyneet rokotuksessa. Idea on tyssännyt tietosuojalakiin. Laki kuitenkin sallisi tekstiviestin lähettämisen kaikille kansalaisille, ja asia on nyt ministeriössä harkinnassa.

