Autoja tankataan entiseen malliin, vaikka polttoaineen hinta on ennätyskorkealla – yrittäjä: "Pakko tankata ja ajaa, vaikka kallista on"

Polttoaine on kallista, kuinka se vaikuttaa?

Polttoaineen kulutus ei ole vähentynyt, vaikka sen hinta on ollut ennätyskorkealla tänä syksynä. Yle kysyi polttoaineiden myyntimääristä Nesteeltä, ABC:ltä ja St1:ltä.

Ainoa polttoaine, jonka myynti on vähentynyt, on 98 oktaaninen bensiini. Sen myynnin väheneminen ei johdu kuitenkaan korkeasta hinnasta, vaan autokannan uusiutumisesta. Uudempiin bensa-autoihin tankataan 95-oktaanista bensiiniä.

Kulutukseen vaikuttaa myös se, että nykyautot kuluttavat vähemmän polttoainetta.

Esimerkiksi ABC-asemilla polttoainetta on tankattu autoihin entiseen malliin, mutta viime vuoden syksyyn verrattuna aavistuksen pienemmillä summilla per asiakas.

– Syynä saattaa olla esimerkiksi ladattavien hybridien määrän kasvu, arvelee kehitysjohtaja Tiina Viksten SOK:n ABC-ketjuohjauksesta.

Nesteen Suomen asemaverkostosta vastaava johtaja Katri Taskinen muistuttaa, että yksityisautoilu on edelleen monelle ainoa vaihtoehto liikkua kodin ja työpaikan väliä. Koronapandemian aikana yksityisautoilu on muutoinkin lisääntynyt koko Euroopassa.

Johtopäätöksien tekeminen siitä, kuinka paljon hinta vaikuttaa menekkiin on vaikeaa.

– Polttoaine ei ole kallista, jos vertailussa huomioi esimerkiksi ostovoiman kasvun, St1:n myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Reinekari toteaa.

Eri puolella Suomea polttoaineen kulutuksessa on vaihtelua. Esimerkiksi Kuopion pohjoispuolella Siilinjärven Pöljällä SEO-asemaa pyörittävä Ari Kinnunen on huomannut myynnin hieman vähentyneen. Kinnunen on myös Savon ja Keski-Suomen Bensiinikauppiaat ry:n puheenjohtaja. Pöljällä polttoaineista tankataan eniten dieseliä.

Kuopion Matkuksen Neste sijaitsee aivan kauppakeskuksen vieressä. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Polttoaineen hinta on monen tekijän summa

Kuluttajalla saattaa olla polttoaineen hinnalle kipuraja, mutta siitä on pakko joustaa, jos aikoo ajella. Ainoa tapa säästää on vähentää autoilua. Hinnat saattavat vielä nousta tästä syksystä, arvioivat lokakuun puolessa välissä haastatellut asiantuntijat Ylelle.

Nesteen Katri Taskinen summaa hintoihin vaikuttavia tekijöitä: maailmanmarkkinat, valuuttakurssit, paikallinen kilpailu ja verotus. Oma tekijänsä on ollut viimeisen puolentoista vuoden aikana myös korona.

Menekkiin vaikuttaa yksittäisten kuukausien kohdalla jopa sää.

– Pitkä kaunis sääjakso kesällä lisää selvästi myyntiä, Mikko Reinekari St1:ltä toteaa.

Ylen haastattelemista kuopiolaisista suurin osa autoilee kuten ennenkin.

– Hinnasta en juurikaan välitä, pakko tankata ja ajaa. Kallista on, toteaa kuopiolainen yrittäjä Samu Ikonen.

Samu Ikonen ja Mikael Mikkilä pitivät tauon Matkuksen Juustoportissa Kuopiossa. Tankata ei tarvinnut tällä kertaa. Kuva: Marianne Mattila / Yle

Dieselautolla ajava Ikonen pitää kahden euron litrahintaa rajana, jolloin hän on valmis nousemaan barrikadeille. Hän kuuluu Facebookin STOP autoilijoiden kuritukselle -ryhmään, joka vastustaa kaikkia poliittisia autoilun kustannusten korotuksia. Ikonen ei ole vielä tähän mennessä osallistunut ryhmän järjestämiin mielenilmauksiin.

Halpaa olisi Venäjällä ja jotkut jäävät kiinni laittomuuksista

Itä-Suomessa rajan tuntumassa asuvat ihmiset ovat tottuneet säästämään polttoainekuluissa tankkaamalla Venäjän puolella. Rahtipörssin taulukon mukaan (siirryt toiseen palveluun) 95-oktaaninen bensiini maksaa Venäjällä 64 senttiä litra. Dieselin hinta on 63 senttiä litralta. Moni alueella asuva vähensi ainakin koronapandemian alussa ajamistaan Suomen korkeiden hintojen vuoksi.

Korkea hinta ei saa kuitenkaan dieselautoilijoita tankkaamaan laittomasti edullisempaa moottoripolttoöljyä. Dieselkäyttöisissä ajoneuvoissa on pääsääntöisesti käytettävä korkeammin verotettua dieselöljyä.

Kevyemmin verotettua moottoripolttoöljyä voidaan käyttää muun muassa maa- ja metsätalouden ajossa ja työkoneissa. Määräykset koskevat myös ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja.

Esimerkiksi vuonna 2019 Tullin tekemässä valvonnassa otettiin 2 900 näytettä, joista 110 johti jatkoseuraamuksiin. Polttoainemaksuja määrättiin noin miljoonan euron edestä.

– Vuositasolla Tullin suoritteet ovat vakiintuneet tuohon tasoon, kertoo tulliylitarkastaja Jarkko Fagerström Porista.

Jos autoilija jää kiinni laittomasta moottoripolttoöljyllä ajamisesta, se käy kalliiksi. Esimerkiksi henkilöautoa ajava maksaa siitä 330 euroa per ajettu päivä. Pakettiautoilijalle maksu on 500 euroa.

Tullin lisäksi valvontaa tekevät poliisi ja rajavartiolaitos.

