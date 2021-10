Pop up -koronarokotuspisteellä käynyt Krista Hannula: "Tämä oli superkätevä ja pelastus" – rokotteen hakijoita on nyt jonoksi asti

Lohjalla asuva Krista Hannula iloitsi mahdollisuudesta saada koronan kakkosrokotus pop up -pisteellä, koska ajanvaraus on tuottanut hankaluuksia. Video: toimittaja Noora Haapaniemi, kuvaus Matias Väänänen / Yle.

Tampereella pop up -koronarokotusten suosio on viime päivinä ollut kasvussa. Pisteiltä on haettu myös ensimmäisiä koronarokotteita, mitä osastonhoitaja Kirsi Koivu Tampereen kaupungilta pitää hyvänä asiana.

Koivu uskoo, että yllättävän rokotusinnon taustalla on monia asioita. Esimerkiksi puhe sairaalahoitomäärien kasvusta ja rajoituksista voi vaikuttaa ihmisten ajatuksiin.

– Olisiko koronapassi yksi syy? Koivu pohtii.

Perjantaina rokotuspiste oli perustettu kauppakeskukseen Hervantaan.

Sairaanhoitaja Eliina Hakala antoi rokotuksia Hervannassa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Paikalla oli myös kakkosrokotusta hakeva Krista Hannula, joka on kotoisin Lohjalta. Hän tekee paljon töitä Tampereella, mikä on hankaloittanut ajan varaamista. Liikkuvalle ihmiselle pop up on Hannulan mielestä kätevä.

– Tämä madaltaa kynnystä ylipäätään. Mikä syy ikinä onkaan, ettei saa aikaa varattua rokotukseen, niin kyllä nämä helpottavat todella paljon.

Varsinkin nuoria halutaan tavoittaa

Ilman ajanvarausta toimivilla rokotuspisteillä yritetään madaltaa etenkin nuorten aikuisten kynnystä hakeutua rokotuksiin, mutta pisteet ovat avoimia kaikille.

Pop up -rokotukset alkoivat 7. syyskuuta Tampereella. Pisteitä on ollut esimerkiksi yliopistolla, jossa syntyi pitkiäkin jonoja rokotukseen. Syyskuun alun jälkeen erilaisilla väliaikaisilla rokotuspisteillä on annettu jo yli 2000 rokotetta.

Myös Hervannan rokotuspisteelle kertyi jonoa. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Tulevana lauantaina Tampereella kiertävä rokotusbussi pannaan parkkiin Hakametsän jäähallille. Rokotukseen pääsee Ilves–Kalpa -pelin ensimmäisellä erätauolla. Bussi kiertää lähiviikkoina myös kauppojen parkkipaikoilla.

