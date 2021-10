Muinaiset gallialaissankarit Asterix ja Obelix etsiskelevät uudessa seikkailussaan aarnikotkaa – "Olemme pitkällä matkalla kaukaisessa maassa"

Suosittu gallialainen parivaljakko Asterix ja Obelix on lähtenyt uudelle seikkailulle. Tällä kertaa muinaiset sankarit etsivät sarjakuvassa olentoa, joka on puoliksi kotka ja puoliksi leijona: aarnikotkaa.

– Sanoisin, että tämän kirjan leimallinen piirre on tarinallisuus. Emme arvostele maita, joissa vierailemme ja jotka tunnemme. Kerrontamme on ennemminkin "olipa kerran" -tyylistä, käsikirjoittaja Jean-Yves Ferri sanoo uutistoimisto Reutersille.

– Lähdemme pitkälle matkalle kaukaiseen maahan, jossa on lunta. Sarjakuvassa on tunnelma, joka on ehkä tavallista tunteikkaampi.

Yli 60 vuotta yhdessä

Asterix ja Obelix esiintyvät nyt yhdessä 39. kertaa. Sarjakuva-albumien sivuilla he ovat tehneet vastarintaa roomalaisille valloittajille Julius Caesarin aikakaudella yli 60 vuoden ajan.

Kirjoja on myyty yli 370 miljoonaa kappaletta, ja parivaljakolla on vannoutunut kannattajakuntansa.

– Asterix edustaa maatamme, kapinallista Galliaa. Siinä on koominen puoli, josta olen aina pitänyt. Se on kulttuuriamme, täysin ranskalaista, olemme aina valittamassa. Pidän siitä, Asterix-fani David Bideaux sanoi Reutersille.

Ensimmäinen Asterix ilmestyi vuonna 1959. Sarjakuvan loivat edesmenneet René Goscinny ja Albert Uderzo.

Nykyään albumeja kirjoittavat ja piirtävät Jean-Yves Ferri and Didier Conrad. Asterix ja aarnikotka on heidän viides yhteinen tuotoksensa.

– Vercingetorixin tyttären jälkeen gallialaisille on koittanut uusi aikakausi. Emme ole enää 1960-luvulla, jolloin naiset huolehtivat kodista. Myös Asterix joutuu sopeutumaan tähän, eikä se oikein suju kovin hyvin. Hän kokee soturipuolensa haastetuksi, Ferri sanoo Reutersille.

