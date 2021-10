Tulvat katkaisivat tiet, veneet uhkasivat upota ja satama seisahtui – katso kuvat myrskyn pahiten jauhamalta rannikolta

Itäisen Suomenlahden rannikkoalueet ovat kärsineet pahoin syysmyrskystä.

Lännestä puhaltava tuuli on viuhunut Kotkan Haapasaaressa jopa 33,3 metriä sekunnissa, mikä on ollut päivän korkein lukema koko maassa. Rannikolla tuulenpuuskat ovat huitoneet pahimmillaan noin 18 metrin sekuntivauhtia. Sillä on ollut seurauksensa.

Haminassa autojen piti uida Tervasaaressa. Kuva: Janne Kauta / Lukijan kuva

Puu kaatui aamukymmenen maissa auton päälle Virolahdella. Henkilövahinkoja ei tullut. Kuva: Marja-Terttu Manninen / Lukijan kuva

Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella on ollut noin 35 vahingontorjuntatehtävää, joista valtaosa rannikkoalueella. Vakinaisten paloasemien työntekijöitä on hälytetty vapailta töihin ja sopimuspalokuntia on ollut yhteensä seitsemän eri asemilla.

Tuuli on repinyt kattopeltejä irti, kaatanut puita ja nostanut meriveden pintaa niin, että tiet ovat tulvineet ja estäneet liikenteen kulkua monin paikoin Kotkan ja Haminan seudulla.

Myös uppoamisvaarassa olleita veneitä on pelastettu, kertoo Kymenlaakson pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Asko Rouhiainen. Vaikka tuuli onkin hieman jo rauhoittunut, Rouhiainen uskoo, että tehtäviä tulee vielä.

– Nyt, kun ihmiset uskaltavat taas mennä ulos, ilmoitettavaa voi löytyä matkan varrelta.

Santalahden golfkentällä ei perjantaina voinut pelata, koska vesi tulvi pitkin nurmikkoa. Kuva: Kimmo Korttila

Kotkansaaren liepeillä Kuusisessa rantakallio ja puut saivat kyytiä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Myös sähköt katkesivat laajalti. Aamuun mennessä noin 3000 taloutta oli ilman sähköä, mutta puolen päivän maissa ilman sähköä oli Kymenlaakson sähkön mukaan yli 6000 taloutta.

Tuuli on tehnyt tepposensa myös esimerkiksi Kotkan Mussalossa. Stevecon mukaan sataman nosturien ja lukkien tuulirajat ylittyivät Mussalon satamassa, eikä niillä työskentely ole turvallista. Tuuli katkoi myös erään aluksen peräköydet.

"Toivottavasti veneet ovat hyvin kiinni"

Kotkan Sapokka on yksi paikka, joka on jäänyt osin meriveden alle. Vesi on noussut teille ja nostanut laitureita veneineen korkeammalle.

Sapokassa vesi nousi niin, että laiturin oli jo vaikea pysyä mukana. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Vesi nousee yhtä paljon vain kerran tai kaksi vuodessa, kertoo Kotkan pursiseuran satamakapteeni. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kotkan pursiseuran satamakapteeni Martti Mela toivoo, että veneet osataan kiinnittää laitureihin tarpeeksi hyvin. Valpas kansa on kuitenkin apuna, jos veneitä karkaa.

– Yleensä he soittelevat minulle tai numeroon, joka laitureissa on. Tälläkin viikolla yksi vene oli irti, ja se saatiin muiden avulla kiinni.

Sapokassa ei perjantaina veneillä liikuttu. Tankkaukseenkin olisi tarvittu saappaat. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Juhani Marttilalla oli perjantaina oma vene vierasvenelaiturissa, koska hänen laituriaan korjataan. Marttila huomasi jo eilen varoitukset ja sitoi veneen paremmin kiinni. Vene on arvokas omaisuus, jota ei sovi jättää oman onnensa nojaan.

Marttila pitää veneen vielä vesillä. Mökki on saaressa, ja toiveena olisi vielä päästä sinne tänä syksynä. Milloin, se on mysteeri.

– Aina tuulee, aina sataa! Nyt täytyy vähän kuunnella ja katsella.

Kaikkia veden nousu ei haittaa. Sorsa sai pienen reviirinlaajennuksen Sapokan Vesipuistossa. Kuva: Laura Saari / Lukijan kuva

Sapokassa veneet ovat melko turvassa. Tänään on tuullut lännen suunnalta. Itätuuli olisi Martti Melan mukaan pahin, sillä se voisi ujuttautua veneiden luo aallonmurtajan pienestä aukosta.

Hullusta tuulesta ja tulvimisesta huolimatta Mela aikoo käydä tänään vielä myrskykävelyllä.

– Huono keli ei ole mikään syy olla lähtemättä!

