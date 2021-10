Kouluihin palataan syyslomalta ilman maskeja – miltä niistä eroon pääseminen tuntuu? Katso suoraa lähetystä kello 9 alkaen

Syyslomalta palaavat koululaiset aloittavat opetustyön ilman maskeja Kainuussa. Sama tilanne on muun muassa Helsingissä, jossa maskeja on käytetty Kainuun tapaan lähes vuoden ajan.

Kajaanilaisen Soidinsuon koulun opettaja Olli Heikkisen mukaan kasvomaskeihin oli yllättävän helppoa sopeutua.

– Oppilailla sopeutuminen on monesti vielä helpompaa kuin meille aikuisille. Vähitellen on opittu toimimaan oikealla tavalla ja se on jo arkipäivää.

Heikkinen myöntää, että maskien poisto on vapauttavaa, koska on helpompi olla ilman maskia.

– Opetusta se tuskin tulee muuttamaan, koska eivät ne maskit tullessaankaan muuttaneet sitä.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari sanoo, että maskisuosituksen päättyminen on ollut kouluissa toivottua, ja sen odotetaan helpottavan opetusta. Maskisuositus päättyi Kainuussa 22. lokakuuta.

Lue lisää aiheesta:"Vihdoinkin pääsee näkemään toisten ilmeitä ja hymyjä" – peruskoulun oppilaat ja opettajat riemastuivat maskisuosituksen päättymisestä