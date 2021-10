Hallitus ei ole kriisin kynnyksellä, arvioi Maria Ohisalo – sisäministeri Ykkösaamun haastattelussa, katso suorana kello 10.05 alkaen

Suomen hallitus vaikuttaa ulospäin epäyhtenäiseltä.

Esimerkkejä siitä ovat muun muassa vihreiden ja keskustan kannat turpeen käyttöön, kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk.) ja ja pääministeri Sanna Marinin (sd.) jupakka veikkausvoittovarojen kompensoinnista edunsaajille, ja pääministerin kehysideoinnin vastaanotto keskustassa.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo arvioi hallituksen tilannetta seuraavasti:

– En usko, että tässä millään kriisin kynnyksellä ollaan.

Silti hienoista kritiikkiä pääministeri Marinia kohtaan on havaittavissa myös vihreiden suunnasta. Silloin puhutaan kaivoslaista, jonka uudistamisen vihreät pelkäävät lipeävän hallitusohjelman kirjauksesta.

– Pääministerin tehtävä on johtaa hallitusta ja pitää huoli siitä, että hallitusohjelman kirjauksia noudatetaan. Se koskee myös luontokatoa pysäyttäviä toimia, sanoo Ohisalo.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo vierailee Ykkösaamun suorassa haastattelussa kello 10.05 alkaen. Voit katsoa lähetystä suorana Yle Areenasta.

Kaivoslain uudistus ja hallitusohjelma

Kaivoslain uudistus on juuri nyt ajankohtainen ja vihreiden mielestä uudistus on venynyt tarpeettoman pitkään. Suomen ympäristökeskus SYKE on tehnyt lakiluonnoksesta vaikutusarvion ja todennut, että muutokset eivät juuri paranna ympäristönsuojelun tasoa voimassa olevaan kaivoslakiin verrattuna.

Ohisalon mukaan uudistuksen lähtökohdista on sovittu hallitusohjelmassa toisin.

– Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite uudistukselle on selvä: “uudistuksen lähtökohtana on ympäristönsuojelun tason parantaminen”, hän sanoo ja jatkaa:

– Vihreät ei ole valmis hyväksymään kaivoslakia, joka ei hallitusohjelman mukaisesti paranna ympäristönsuojelun tasoa ja paikallisten vaikuttamismahdollisuuksia.

Vihreille tärkeitä kaivoslain uudistuksessa ovat ympäristönsuojelun taso, malminetsinnän kielto luonnonsuojelualueilla, paikallisten vaikuttamismahdollisuudet ja saamelaisten oikeudet.

Kehysmenettelyn uudistamiselle vihreää valoa

Pääministeri Marin haluaisi uudistaa budjettikehysmenettelyä jakamalla kehykset kahteen osaan: valtion käyttömenoihin ja tulevaisuuteen suuntaaviin investointeihin. Ajatus miellyttää myös vihreissä.

– Olen puhunut tästä aiheesta itse asiassa jo aiemmin. Vihreät investoinnit ja TKI-investoinnit vaativat sellaisia satsauksia, jotka eivät nykyisillä pelisäännöillä tällä hetkellä käytännössä onnistu, sanoo Ohisalo.

TKI-investoinnit tarkoittavat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintojen investointeja.

Investointimenoihin luettavien hankkeiden kriteerit olisi Ohisalon mielestä määriteltävä niin, että riippuvuus fossiilisen energian käytöstä vähenisi.

– Menettely voitaisiin rakentaa niin, että mahdolliset kehyksen ulkopuoliset investoinnit määritellään tarkasti etukäteen, esimerkiksi juuri vihreiksi investoinneiksi tai TKI-investoinneiksi. Syömävelkaan rahaa ei siis saisi.

