Joensuulaisessa automarketissa on puukotettu miestä – poliisi on ottanut epäillyn tekijän kiinni

Joensuun Prismassa on puukotettu miestä perjantaina iltapäivällä. Epäilty tekijä poistui paikalta, mutta poliisi on saanut hänet kiinni. Puukotuksen uhri on viety sairaalaan, eikä hänellä ole poliisin mukaan hengenvaaraa.

Komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista kertoo, että väkivalta kohdistui tiettyyn ihmiseen, eikä muilla asiakkailla ollut vaaraa. Puukotus tapahtui lähellä automarketin info-pistettä ja kahviota.

Joensuun prismajohtaja Olli Kontiainen kertoo, että tapahtumahetkellä kauppakeskuksessa oli paljon muita asiakkaita. Hänen mukaansa vartijat olivat nopeasti paikalla.

Myös Joutjärvi kiittää sekä vartijoiden että paikalla olleiden asiakkaiden toimintaa. Tilanteessa ei syntynyt paniikkia, eikä kukaan ulkopuolinen yrittänyt mennä väliin, mistä olisi voinut seurata lisävahinkoa. Tapahtuma on todennäköisesti tallentunut myös valvontakameroille, mikä helpottaa tapauksen tutkintaa.

Itä-Suomen poliisi kertoo viestipalvelu Twitterissä saaneensa hälytyksen automarkettiin kello 13.10. Tekijän poliisi tavoitti noin puolta tuntia myöhemmin.