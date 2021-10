Kaliforniassa etsitään ratkaisua kodittomuusongelmaan rakentamalla minitaloja – katso video Yhdysvaltain suurimmasta "pienten kotien kylästä"

Los Angelesissa on yhteensä 41 000 asunnotonta. Nyt avattu pienkotikylä tarjoaa kodin vain 224:lle. Kylän jokainen mökki on ilmastoitu ja varustettu lämmityksellä ja sähköllä.

Pitkä rivi värikkäitä muutaman neliömetrin kokoisia pikkumökkejä seisoo Arroyo Seco -nimisessä puistossa Los Angelesin kaupungin luoteisosassa.

Mökkejä on yhteensä 117 kappaletta ja niihin mahtuu yöpymään 224 ihmistä.

Luvut ovat pieniä verrattuna kaupungin yhteensä 41 000 kodittomaan asukkaaseen (siirryt toiseen palveluun), mutta tästä huolimatta kyseessä on koko Yhdysvaltain suurin kodittomille tarkoitettu asuinalue, jossa asukkaat pääsevät asumaan omiin koteihinsa.

Yhdysvalloissa näitä alueita kutsutaan termillä tiny home villages eli pienkotikylät. Pelkästään Los Angelesissa yli 1 000 ihmistä asuu vastaavanlaisissa kylissä.

Arroyo Secon kylän jokainen mökki on ilmastoitu ja varustettu lämmityksellä ja sähköllä. Paikalliset käsityöläiset ovat kutoneet niiden sänkyihin peittoja, ja mökit on maalannut värikkäiksi joukko taiteilijoita YouTube-tähti Zach Hsiehin johdolla.

– Kodittomuus on valtava ongelma ja humanitaarinen kriisi, kun katsoo miten paljon ihmisiä asuu kadulla Los Angelesissa. On valtava haaste löytää heille kaikille koti, aluetta hallinnoivan Hope of the Valley Rescue Missionin toimitusjohtaja Ken Craft sanoi.

