Talovalmistaja Omatalolle on löytynyt jatkaja – toiminta aiotaan saada vauhtiin Sonkajärvellä jo loppuvuoden aikana

Talovalmistus on jatkumassa Sonkajärvellä. Konkurssiin viime talvena menneen Omatalon toimintaa on jatkamassa uusi yhtiö, Puutalo Oy. Uudessa yhtiössä on mukana useita sijoittajia.

Omatalon pääluottamusmies Pasi Kainulainen kertoi työntekijöiden tunnelmia Ylelle viime tammikuussa. Tuolloin talovalmistajayritys oli hakeutunut konkurssiin. Arkistokuva. Kuva: Antti Karhunen / Yle