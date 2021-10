Herätys: Nuorisojärjestöt haluaisivat korjata eläkejärjestelmää, ilmastonmuutos tekee Huippuvuorista vaarallisen, lähiöiden syrjäytyneet nuoret päätyvät jengeihin

Näin puolueiden nuorisojärjestöt korjaisivat eläkejärjestelmää

Poliittiset nuorisojärjestöt ovat huolissaan siitä, että nuoret menettävät uskonsa eläkejärjestelmään ja siihen, että se ylipäätään kestää heidän eläkeikäänsä asti. Osa järjestöistä haluaisi puhua myös työeläkkeiden leikkaamisesta. Perusongelma on, että Suomessa ikäluokat pienenevät ja eläkkeen saajia on enemmän kuin maksajia.

Ilmastonmuutos tekee Huippuvuorista vaarallisen ja pimeän

Kronebreen on yksi jäätiköistä, johon Yle tutustui Huippuvuorten reportaasimatkalla. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Pohjoismaissa on paikka, jossa ihmiset kohtaavat ilmastonmuutoksen silmästä silmään. Yle matkusti jäätikön reunalle Norjan Huippuvuorille, missä jää sulaa hurjaa vauhtia. Arktisilla saarilla talvet ovat lämmenneet 50 vuodessa jo seitsemän astetta.

Räppäri Hassan Maikal on nähnyt, miten nuoret päätyvät jengien vietäviksi

– Lähiöissä on paljon yhteisöllisyyttä, mutta niihin pääsemisen kynnystä pitäisi madaltaa. Itse löysin nuorena sellaista urheiluseurasta ja nuorisotalolta, sanoo nuorten syrjäytymisestä huolestunut räppäri Hassan Maikal. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Tänä syksynä on uutisoitu nuorisojengeistä, jotka uhittelevat toisilleen rap-musiikin kautta ja ottavat myös väkivaltaisesti yhteen. Tällä viikolla aseista ja huumeista räppäävä artisti surmattiin Tukholmassa. Lähes koko ikänsä Helsingin Kontulassa asunut räppäri Hassan Maikal sanoo, että syrjäytymisestä johtuvaan ongelmaan pitää puuttua Suomessa välittömästi.

Sunnuntaina luvassa hiljalleen lämpenevää poutasäätä

Kuva: Yle

Yö on ollut syksyn toistaiseksi kylmin. Lapissa pakkasta on ollut jopa yli 20 astetta ja pakkasta on aina etelää myöten. Sunnuntaipäivä on vielä kylmä ja laajalti poutainen, osin myös aurinkoinen. Illalla lännestä leviää sateita ja sää lämpenee. Sateet tulevat etelässä vetenä, sisämaassa ja pohjoisessa saadaan myös räntää ja lunta.

