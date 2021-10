YK pelkää laajempaa ihmisoikeuskatastrofia Myanmarissa – maan pohjoisosiin siirretty tuhansittain sotilaita.

Korona-aika paljasti kolhiintuneen perusturvan: Suomessa nähdään nälkää ja kyykytetään köyhiä ruokajonoissa

Järjestöjen ja kirkon jakaman ruoka-avun tarve on korona-aikana ryöpsähtänyt kasvuun. Osa avun­ha­ki­jois­ta on nuoria ja osa työssäkäyviä. Sekä köy­hyys­tut­ki­jat että avun­tar­vit­si­jat itse sanovat, että Suomessa on ihmisiä, jotka elävät nälässä.