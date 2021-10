Kokemäen seurakunnan skisma taas piispan paimennettavaksi – päättäjillä luottamuspulaa uusimpaankin kirkkoherraan, taustalla some-peukutus

Peukutus Facebookissa on kiristänyt kirkkoherran ja seurakunnan luottamushenkilöiden välejä Kokemäellä.

Kokemäen seurakunnassa luottamushenkilöt ovat vuosien varrella ajautuneet eri linjoille jo useamman kirkkoherran kanssa. Uusin kirkkoherra on ehtinyt olla seurakunnassa vasta kaksi kuukautta.

Kokemäen seurakunta on tullut viimeisimmän vuosikymmenen aikana tunnetuksi jatkuvista kiistoistaan, joissa seurakunnan luottamushenkilöt ovat ajautuneet napit vastakkain kirkkoherran kanssa. Kiistoille ei näy loppua.

Uusin käänne seurakunnassa on, että seurakuntaneuvosto on ilmoittanut haluavansa kokoontua käsittelemään vs. kirkkoherra Timo Wariksen "luottamuspulaa". Nimen paperiin ovat kirjoittaneet kaikki kahdeksan seurakuntaneuvoston maallikkojäsentä. Asista järjestetään kokous marraskuun alussa.

Kenttärovastina toiminut Waris aloitti kirkkoherrana vasta äskettäin eli syyskuun alussa. Hän sijaistaa vakinaista kirkkoherraa Hannu Tomperia, joka on jo pidemmän aikaa hoitanut sijaisuuksia Kokemäen ulkopuolella.

Tomperi on syyttänyt Kokemäen kirkkopoliitikkoja muun muassa työpaikkakiusaamisesta ja häirinnästä.

Syntinä Facebook-päivitys?

Vs. kirkkoherra Timo Waris sanoo, että hänestä on kanneltu Turun tuomiokapitulille eräästä hänen Facebook-reaktiostaan. Reaktio koski hänen tekemäänsä jakoon tullutta kommenttia. Jaon aihe oli viime viikolla julkaistu lehtiuutinen Kokemäen seurakunnan asioista.

– Postaukseeni tuli paljon kommentteja, ja minulla on tapana yksityistililläni reagoida kaikkiin kommentteihin. Normaalisti laitan ihastusemojin, mutta jos kirjoitus on kyseenalainen tai siihen ei voi yhtyä, käytän peukaloa. Tässä tapauksessa on ollut peukaloreaktio, Waris kertoo.

Waris sanoo, että on nyt tehnyt postauksestaan suljetun ja poistanut peukuttamansa mielipiteen, jonka kanssa hän ei ole samaa mieltä. Hän antaa asiasta vastineen tuomiokapitulille.

Facebook-peukutuksen herättämän kuohunnan taustalla ovat kirkkoherran ja kirkkopoliitikkojen väliset erimielisyydet seurakunnan asioiden hoidosta ja seurakuntaneuvoston ratkaisuista. Kokemäellä on pitkään kiistelty muun muassa seurakunnan kiinteistöomaisuuden hoitamisesta.

Ei eroaikeita

Vs. kirkkoherra Waris muistuttaa, että kirkkoherran ei tarvitse nauttia kirkkoneuvoston vaan tuomiokapitulin luottamusta. Hän sanoo, ettei aio irtisanoutua eikä ole saanut siihen painetta myöskään tuomiokapitulin suunnasta.

– Uskallan edelleen suhtautua asiaan positiivisesti ja toivon, että tilanne ei ole kriisiytynyt. Mutta onhan tämä iso ja merkittävä asia. Kirkkoherrana on kestettävä painetta. Niin kauan kuin voin vastata tekemisistäni Jumalani edessä ja piispan ja kapitulin edessä, oma toimintani kestää tarkastelun, Waris sanoo.

Odotettavissa on, että Turun tuomiokapituli ja piispa joutuvat jälleen kerran pohtimaan, miten Kokemäen seurakunnan tilaan pitäisi suhtautua. Nykyisen piispa Mari Leppänen lienee saanut aiheesta kokemusta jo edeltäjänsä Kaarlo Kallialan erityisavustajana ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaanina toimiessaan.

