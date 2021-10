”Feikit löytökoirat” -ilmiö yleistynyt Britanniassa – moni korona-aikana karvakuonon hankkinut katuu nyt päätöstään

Britanniassa moni yhteiskunnan koronasulun aikana koiran hankkinut yrittää nyt päästä kaikin tavoin eroon lemmikistään.

Kun koiraa ei saa kaupaksi netissä, päätyy osa omistajista erikoisiin ratkaisuihin. He vievät lemmikkejään eläinsuojelutaloihin ja väittävät löytäneensä eläimen kadulta irrallaan juoksemasta. "Feikeistä löytökoirista” kirjoittavat muun muassa BBC (siirryt toiseen palveluun) ja the Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Vapaaehtoiset eläinpelastustyöntekijät pelkäävät nyt, että oikeasti hylättyjä koiria joudutaan lopettamaan, kun korona-aikana harkitsemattomasti ostetut koirat ruuhkauttavat eläinsuojelutalot.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Katso sisältö Twitterissä

Maaliskuussa julkaistut tilastot kertovat, että yhteiskunnan koronasulun aikana Britanniassa hankittiin yli 3,2 miljoonaa lemmikkiä. Nyt toimistoilleen lähitöihin palaavat eläinten omistajat katuvat päätöstään hankkia lemmikkiä alunperinkään.

– Löytöeläintalot ovat saaneet yhteydenottoja eläinlääkäreiltä, jotka kertovat, että kansalainen on tuonut heidän luoksensa löytämänsä löytökoiran. Usein kyseessä on kuitenkin henkilö, joka ei jaksa odottaa vapaaehtoisten eläinsuojelijatahojen apua tai on liian häpeissään hylätessään eläimensä, sanoo All Dogs Matter -hyväntekeväisyysjärjestön perustaja Ira Moss.

Eläimillä eroahdistusta ja käyttäytymisongelmia

Moni hankki koronarajoitusten aikaan koiransa netistä ja siksi niiden taustat ja terveystiedot ovat usein hämärän peitossa. Tällaisilla koirilla onkin usein käyttäytymis- ja terveysongelmia. Kun omistajat jättävät näitä eläimiä löytökoirina eläinsuojelutaloihin, on niille harvoin ottajia.

Koiran vanhetessa sen arvo laskee. Moss kertoo, että monia koiria onkin myyty eteenpäin jo useita kertoja ennen niiden päätymistä löytöeläintaloon. Tällaiset koirat ovat usein hämmentyneitä ja kärsivät eroahdistuksesta.

Sisältöä ei voida näyttää Ylen palveluissa voidaan näyttää sosiaalisessa mediassa julkaistuja sisältöjä. Tarkista evästeasetuksesi, jos haluat säätää sisältöjen näkymistä Ylen palveluissa. Katso sisältö Twitterissä

Löytöeläinkoti tarkastaa koiran vastaanottaessaan eläimen mikrosirun, josta omistajan tiedot löytyvät ja näin koira voidaan palauttaa omistajalleen.

– Joskus käy niin, että kun soitamme puhelinnumeroon, sanoo omistaja myyneensä koiransa eteenpäin jo jonkin aikaa sitten tai numero ei ole enää käytössä, sanoo Moss.

Eläimiä pelastavista vapaaehtoisjärjestöistä kerrotaan, että koiria on jätetty eläinsuojelukeskuksiin enemmän kuin kertaakaan 15 vuoteen.

Ruuhkautuneissa keskuksissa tilannetta pidetään kestämättömänä, eikä uusia koiria voida ottaa enää sisään. Vaikean tilanteen arvioidaan jatkuvat ainakin 2-3 vuotta, ehkä pidempäänkin.

Lue myös:

Paluu lähitöihin tuo myös lemmikit työpaikoille – lontoolaisessa toimistossa voi olla jopa 15 karvaturria kerrallaan

Korona-ajan lemmikkibuumi näkyy jo eläinsuojeluilmoituksissa – Eläinsuojeluneuvoja: "Luopumiskynnys on hyvin pieni, kun eläin on otettu harkitsematta"