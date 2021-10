Yritysjohtajat vaativat tehokkuutta ja tasapuolisuutta hiilipäästöjen hinnoitteluun

Valtioiden päämiehille ja hallitusten johtajille lähetetyn avoimen kirjeen takana on Call on Carbon -hanke. Tavoitteena on kehittää hiilidioksidin hinnoittelujärjestelmää ilmastoystävällisten investointien vauhdittamiseksi. Suomesta kirjeen ovat allekirjoittaneet muun muassa EK, MTK, Teknologiateollisuus, Finanssiala, Energiateollisuus, Kemianteollisuus ja Akava.

Suomesta muun muassa EK ja Teknologiateollisuus vaativat tehokkuutta hiilipäästöjen hinnoitteluun. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle