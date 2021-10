Syöpäpotilaiden tekemien avustushakemusten määrä räjähtänyt kymmenessä vuodessa – syöpä voi kaataa perheen talouden

Todettujen syöpien määrä on kasvanut hieman alle 20 prosenttia, mutta syöpää sairastavien ihmisten tekemät avustushakemukset ovat lisääntyneet lähes tuhannella prosentilla.

Syöpää sairastavien ihmisten taloudelliset vaikeudet ovat lisääntyneet viime vuosina, kertoo Suomen Syöpäjärjestöt. Asia ilmenee järjestöille tehtyjen avustushakemusten määrän merkittävänä kasvuna kymmenen viime vuoden aikana. Avustushakemusten määrä on kymmenessä vuodessa kymmenkertaistunut.

Vuonna 2011 järjestöt saivat yhteensä 160 syöpää sairastavien tekemää taloudellisen tuen hakemusta. Viime vuonna hakemuksia tehtiin 1 731 kappaletta. Suomessa todettujen uusien syöpien määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa.

Syöpärekisterin tiedot todetuista syövistä ulottuvat vuoteen 2019 asti. Tuolloin Suomessa todettujen uusien syöpien määrä oli hieman alle viidenneksen suurempi kuin vuonna 2011. Todettujen syöpien määrä on siis kasvanut hieman alle 20 prosenttia, mutta syöpää sairastavien ihmisten tekemät avustushakemukset ovat lisääntyneet lähes tuhannella prosentilla.

Suomessa syöpään sairastuneet ja perheet, joissa lapsi on sairastunut syöpään, voivat hakea avustusta sairaaloiden syöpäosastojen sosiaalityöntekijöiden kautta. Suomen Syöpäsäätiö tukee avustuksilla syöpäsairauden vuoksi vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Syöpäsäätiö on osa Syöpäjärjestöjä.

Syövällä iso vaikutus toimeentuloon

Syöpäjärjestöjen mukaan monille perheille syövän taloudelliset vaikutukset tulevat yllätyksenä. Avustushakemuksissa nousevat esiin terveydenhuollon asiakasmaksut ja lääke- sekä matkakulut. Syöpään sairastuminen voi jopa kaataa perheen talouden.

– Vaikka perheiden arki normaalisti sujuisi palkasta palkkaan, monilla ei ole yhtään säästössä yllättävien tilanteiden varalta. Perheillä on voinut olla tiukkaa jo ennen sairastumista, ja syöpä romahduttaa tilanteen, päällikkö Taina Häkkinen Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelusta sanoo.

Lisäksi terveydenhuollon maksukatto lisää haasteita. Maksukatto on noin 680 euroa vuodessa. Tähän summaan saakka potilas joutuu maksamaan hoidostaan itse. Lisäksi lääkkeiden omavastuuosuus on 580 euroa vuodessa, matkakulujen 300 euroa. Maksukatot on sidottu kalenterivuoteen.

– Jos potilas sairastuu esimerkiksi lokakuussa, ei hänelle ehdi välttämättä kertyä kustannuksia vuodenvaihteeseen mennessä maksukattoon vaadittavaa summaa, eikä potilas näin ollen saa vapaakorttia, Häkkinen toteaa.

– Koska maksukatto on sidottu kalenterivuoteen, joutuu potilas tammikuussa maksamaan kulut edelleen itse. Jos vähäisistä tuloista tai pienestä eläkkeestä muutenkin kituuttaa, näistä summista tulee helposti taloudellisia ongelmia.

Syöpäsäätiö jakoi viime vuonna yhteensä liki 690 000 euroa taloudellista tukea syöpää sairastaville. Summa on noin 12-kertainen vuoteen 2011 verrattuna.