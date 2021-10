Räjähde-ekspertti varoitti turmaelokuvan apulaisohjaajan käytöksestä jo kaksi vuotta sitten – ala vaatii oikeiden aseiden kieltoa kuvauksista

Hollywood-tähti Alec Baldwinin vahingossa surmaamaa kuvaajaa muisteltiin New Mexicossa. Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa.

Kuolemaan johtaneen elokuvaonnettomuuden apulaisohjaaja oli ollut valituksen kohteena jo aiemmin. Tutkinnan mukaan apulaisohjaaja antoi Alec Baldwinille aseen, joka surmasi kuvaajan Rust-elokuvan kuvauspaikalla.

Elokuvan tekemiseen osallistunut räjähtävien aineiden asiantuntija Maggie Goll oli antanut lausunnon, jossa hän esittää huolensa apulaisohjaajan käytöksestä. Gollin mukaan apulaisohjaaja suhtautui piittaamattomasti turvallisuusmääräyksiin jo Into the Dark -sarjan tuotannossa vuonna 2019.

Asiasta kertoo uutistoimisto AP, joka ei tavoittanut apulaisohjaaja kommentoimaan tietoja.

Goll sanoo, että onnettomuus tuo päivänvaloon elokuvateollisuuden laajemmat turvallisuusongelmat. Hänen mukaansa turvallisuusasiat ovat myös keskeinen osa neuvotteluissa, joita parhaillaan käydään elokuva- ja tv-työntekijöiden ammattiliiton ja suurimpien tuottajien välillä.

– Kyse ei ole yhden ihmisen virheestä. On kyse isommasta turvallisuudesta kuvauksissa ja siitä, mihin tässä kulttuurissa oikein pyrimme, Goll sanoo.

Rust-elokuvan kuvauksissa kerrotaan olleen muitakin ongelmia. Työntekijät ovat olleet tyytymättömiä muun muassa pitkiin työpäiviin.

Alec Baldwin laukaisi viime torstaina kuvauksissa rekvisiitta-aseen, joka surmasi kuvaaja Halyna Hutchinsin ja haavoitti vieressä seisonutta ohjaaja Joel Souzaa.

Toisin kuin oli tarkoitus, Baldwinin käyttämässä aseessa oli oikea luoti.

Oikeusraporttien mukaan ase oli yksi kolmesta aseesta, jotka tuliaseiden asiantuntija, "asemestari", oli asettanut käytettäväksi kuvauspaikalla. Apulaisohjaaja valitsi aseen ja ojensi sen Baldwinille, ilmoittaen, että ase on "kylmä" eli lataamaton, mutta niin ei kuitenkaan ollut.

Hutchinsia muistettiin seremoniassa lauantaina

Onnettomuudessa kuollutta 42-vuotiasta Hutchinsia muistettiin kynttiläseremoniassa Albuquerquessa New Mexicossa viikonloppuna.

– Hän oli niin dynaaminen. Se, että tällaista tapahtuu, järkyttää meitä kaikkia. Taustatyöntekijöitä, avustajia ja näyttelijöitä, sanoi tilaisuuteen osallistunut elokuvatyöntekijä Sandie Kay.

63-vuotias Alec Baldwin on itse kuvannut turmaa traumaattiseksi onnettomuudeksi.

Baldwin on yksi lännenelokuva Rustin tuottajista. Elokuvan tuotantoyhtiö ei ole kommentoinut onnettomuutta.

Myös vaatimukset tuliaseiden kieltämiseksi elokuvista ovat kasvaneet. Sunnuntaihin mennessä vetoomuksen asian puolesta oli allekirjoittanut 18 000 ihmistä.

– Tapahtuma on karu muistutus aseturvallisuudesta kuvauksissa. Kannatan oikeiden aseiden kieltämistä kuvauspaikalta, jos se vain on mahdollista. Lisäksi on varmistettava ainakin kahdesti, että ase ei ole ladattu. Kahden ihmisen olisi hyvä tarkistaa se ennen kuin asetta edes annetaan näyttelijälle, sanoi muistotilaisuuteen osallistunut Cheryl Lowe.

Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa.

