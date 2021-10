Diskotanssi pyöritti Eeva-Liisan ja Juhanin avioon asti, "se oli menoa eikä nokitusta" – yhä useammat yli 50-vuotiaat pariutuvat uudelleen

Espoolaiset Juhani Rahkonen, 70, ja Eeva-Liisa Tanskala, 67, tapasivat ensimmäisen kerran tanssin pyörteissä Disco K-50 -tapahtumassa helmikuussa 2007. Rakkaus ei ehkä syntynyt ensi silmäyksellä, mutta ensi kerralla kuitenkin sovittiin, vähän vitsinäkin vielä, että jatketaan seuraavalla kerralla.

– Siinä maaliskuun lopulla kun pääsi vauhtiin, niin sitten se oli menoa eikä nokitusta, ja tässä ollaan eikä yhtään kaduta, muistelee Juhani Rahkonen.

– Aika nopeasti minä muutin, 2008 muutin tänne Juhanin luo asumaan. Kihloihin menimme pari vuotta siitä, ja kolme vuotta siitä naimisiin. Näin se on sitten mennyt, jatkaa Eeva-Liisa Tanskala.

Sutjakasti sujui yhteenmuutto Juhaninkin mukaan, vaikka avioliittoa varten hän kyllä herrasmiehenä kysyi Eeva-Liisan isältä hänen tyttärensä kättä.

– Oltiin kaukomailla kihlajaisissa. Pyysin puhelimitse kättä ja sain luvan. Ja sittenhän sinun entiset työkaverisi sanoivat, että menkää nyt naimisiin, te olette niin söpöjä, olisi niin somaa. Menkää naimisiin.

– Että saataisiin kivat juhlat, Eeva-Liisa täydentää.

Niinpä häät vietettiin sitten 2013.

Harmaat erot ja liitot yleistyneet

Rahkonen ja Tanskala ovat tilastojenkin valossa aika tyypillinen nykyinen suomalaispariskunta. Tänään maanantaina julkistettu Väestöliiton Perhebarometri selvitti yli 50-vuotiaiden parisuhteita.

Perhebarometrin mukaan yli 50-vuotiaiden suhteet ovat moninaistuneet. Yli viisikymppiset suomalaiset solmivat aiempaa useammin uusia parisuhteita.

Samalla "harmaita eroja" on yhä enemmän. Yli viisikymppisistä on tullut avioeronneisuuden moottoreita: siinä missä nuoremman väestön eroriski on pienentynyt, 50 vuotta täyttäneiden eronneisuus on moninkertaistunut 2010-luvulla.

Kolmekymmentä vuotta sitten yli 50-vuotiaiden osuus avioeroista oli alle kymmenesosan. Nyt osuus on yhteensä lähes 30 prosenttia.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Varsinkin hiukan päälle viisikymppiset eroavat enemmän. 50–59-vuotiaiden miesten eronneisuus jopa ylitti koko väestön eronneisuuden 2010-luvulla.

Suurin osa yli 50-vuotiaiden avioeroista koskee vieläkin ensimmäistä avioliittoa: miltei 70 prosenttia 50–59-vuotiaiden avioeroista ja yli 50 prosenttia 60–69-vuotiaiden avioeroista koski ensimmäistä liittoa.

– Nykyään erotaan mutta myös solmitaan uusia suhteita herkemmin 50 ikävuoden jälkeen kuin vielä 90-luvulla. Parisuhdestatuksen vaihtelu on yli 50-vuotiailla tavallisempaa kuin se on aiemmin ollut, sanoo tutkija Anna Erika Hägglund Väestöliitosta.

Arki on muuttunut 30 vuodessa

Perhebarometristä selviää, että yhä useammalla vanhemmista naisista on nykyisin kumppani mukana arjessa. Se johtuu pitkälti siitä, että miesten elinikä on pidentynyt 30 viime vuoden aikana.

Vielä 1990-luvulla 75–79-vuotiaista naisista yli 60 prosenttia oli leskiä. Nykyisin leskiä on vain vajaa kolmannes.

Parisuhdemarkkinat ovat nykyisin paljon laajemmat yli 50-vuotiaille kuin mitä ne olivat aiemmin vaikka 1930-luvulla syntyneille.

– Arki on hirveän erilaista nykyään, sanoo tutkija Hägglund.

Ensimmäisiä avoliittoja solmitaan yhä useammin 50 ikävuoden jälkeen. Myöhemmällä iällä pariutuvat ja eroavat ovat kuitenkin useimmiten henkilöitä, joilla on useampia parisuhteita takanaan.

Yli 50-vuotiaiden sinkkumarkkinat parantuneet

Tutkimuksen mukaan varsinkin miehillä avo- tai avioliiton solmimiseen myöhemmällä iällä edesauttoi vauraus ja korkeampi koulutustaso. Ne ovat miehillä nouseet kolmessa vuosikymmenessä. Lisäksi yli viisikymppiset suomalaiset ovat nykyisin terveempiä.

– Siten yli viisikymppisten mahdollisuutensa sekä erota että myös pariutua uudelleen ovat suuremmat. Ylipäänsä on myös ajallista muutosta: nykyään ollaan hyväksyvämpiä avioerojen ja uusien suhteiden suhteen, Hägglund sanoo.

Yli 70-vuotiailla avioerot ovat yhä erittäin harvinaisia. Viisikymppisillä sen sijaan saattaa olla, että kun vielä elinvuosia voidaan olettaa olevan pitkästi edessä, mietitään parisuhdetta toisella tavalla.

Eronneita siis on aikuisten sinkkumarkkinoilla tarjolla.

Juhani ja Eeva-Liisa kantoivat hynttyyt yhteen melko nopeasti tapaamisen jälkeen. He sanovat olevansa onnekkaita toisensa löydettyään. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Eeva-Liisa ja Juhani sanovat, että eivät varsinaisesti olleet diskossa parisuhdetta hakemassa. Tapaaminen oli ihan sattumaa.

Juhani nauraa, että Eeva-Liisan helmoissa roikkujia kyllä oli. Sitten hän vakavoituu:

– Paljon on yksineläjiä. Kolmekymppisistä ylöspäin kaipaavat toista, mutta mistä löytäisi. Usein on ollut tästä puhetta, että meilläkin tuttavapiirissa…

– Upeita naisia olisi vapaina, Eeva-Liisa jatkaa.

– Naisia on, ylen määrin. Kunhan mies kestää tolpillaan ja kävelee, kyllä naisen aina löytää. Se on epäsuhde, iän ja vuosien mukaan se kärjistyy, Juhani täydentää.

Myös tilastojen valossa parisuhteen muodostaminen suosii hieman enemmän miehiä. Yli 50-vuotiaat miehet solmivat uusia liittoja yli 50-vuotiaita naisia enemmän.

Hägglundin mukaan voi olla niin, että viisikymppiset miehet löytävät hieman nuorempia puolisoita. Suomessa valtaosassa parisuhteita ikäero on kuitenkin varsin maltillinen.

Naiset voivat myös arvostaa vapauttaan

Toisaalta ikäntyvät naiset voivat myös itse arvostaa vapauttaan enemmän. Siksi sinkkuus tai seurustelusuhde voi olla monille myös mieluisa vaihtoehto.

– Naiset eivät niin välttämättä halua asua yhdessä. Sitä yleensä selitetään sillä, että koti- ja hoivatyöt kasautuvat niin paljon naisille, että jos siitä on päässyt eroon, sitä vapautta ei heti halua luopua, Hägglund paljastaa.

Myös sosiaaliset suhteet ovat sukupuolten välillä erilaisia.

– On lapset ja lapsenlapset ja omat rutiinit, joita ei haluta muuttaa. Ehkä naiset sitten panostavat lapsiinsa ja lapsenlapsiinsa tai ystävyyssuhteisiin. Tiedetään, että naisilla on usein enemmän verkostoja parisuhteiden ulkopuolella, Hägglund pohtii.

Anna Erika Hägglund toivoo, että yli 50-vuotiaiden pari- ja perhesuhteista puhuttaisiin enemmän julkisessa keskustelussa. Hänen mukaansa julkinen puhe ikääntyvistä on usein aika kielteistä ja keskittyy esimerkiksi hoitosuhteeseen, sairauksiin tai eläkejärjestelmään. Hyvinvointiin vaikuttaa kuitenkin vahvasti perhe- ja parisuhteet. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Nykyisin myös naisten toimeentulo on aiempia vuosia korkeampi, joten se mahdollistaa itsenäisemmän elämän. Epätyydyttävästä parisuhteesta on helpompi lähteä, jos toimeentulo ei ole uhattuna.

Myös Juhanilla ja Eeva-Liisalla on kummallakin takanaan vuosikymmenten mittainen aiempi avioliitto. Kummallakin on edellisestä suhteestaan aikuinen tytär.

Tyttäret olivat kuulemma hieman mustasukkaisia suhteen vuoksi alussa, mutta sittemmin havaitsivat, miten Eeva-Liisa ja Juhani nauttivat toistensa seurasta.

Eeva-Liisalle ja Juhanille suhteen liima on arjen jakaminen. Sujuva arki ja yhteiset harrastukset pitävät yhdessä. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Pariskunnan pitää yhdessä harrastukset: se tanssiminen, kunhan koronalta vaan pääsisi, sekä esimerkiksi lenkkeily ja mökkeily. Mutta ennen kaikkea helppo arki.

– Sellainen leppoisa sujuva arki. Ettei tarvitse mitään pingottaa ja jännittää. Yhteinen arki sujuu. Vaikka ollaan todella paljonkin tässä yhdessä viime vuosina oltu, Juhani sanoo.

– Molemmat ovat sellaisia tekeviä. Meillä on vähän sellainen samanlainen vauhti molemmilla, Eeva-Liisa jatkaa.

Parasta suhteessa on heidän mielestään juuri se, että on hyvä olla toisen kanssa. Kotona on ihana olla. Läheisyys ja luottamus ovat tärkeitä.

Yli 50-vuotiaat ovatkin pääsääntöisesti tyytyväisiä parisuhteisiinsa. Se myös Perhebarometrin aineistona käytetystä Share-kyselystä, johon vastasi noin 1 300 yli 50-vuotiasta parisuhteessa olevaa suomalaista.

Kyselyyn vastanneiden mukaan useampi kuin joka toinen avoliitossa, avioliitossa tai seurustelusuhteessa elävä yli 50-vuotias suomalainen on täysin samaa mieltä siitä, että puoliso ja hän rakastavat toisiaan ja että pariskunta kuuluu yhteen.

Yli 90 prosenttia on ainakin jokseenkin samaa mieltä näistä väitteistä.

Seksi aiheuttaa eniten riitoja

Vähiten tyytyväisiä ollaan fyysisen läheisyyden määrään, keskinäisen ilmaisun tapaan ja yhteiseen ajanviettoon. Joka neljäs 50 vuotta täyttänyt vastaajista on tyytymätön fyysisen läheisyyden määrään parisuhteessaan.

Yleisin riidan aihe yli 50-vuotiailla pariskunnilla onkin seksi.

Noin kolmannes vastaajista kertoo riitelevänsä seksistä omassa parisuhteessaan ainakin joskus. Toiseksi yleisin riidanaihe koskee arjen sujuvuutta: kotitöitä, rahaa ja vapaa-ajan viettoa, joista riitelee noin joka neljäs. Alkoholin ja päihteiden käytöstä riidellään joskus tai usein noin joka viidennessä parisuhteessa.

Tutkija Anna Erika Hägglundin mukaan riidat eivät kuitenkaan ole yhteydessä eroaikeisiin. Riidat ovat yleisiä myös ikääntyvien parisuhteessa, mutta eroihin ne johtavat harvoin.

– Kaksi kolmesta riitelee ainakin joskus jostain. Jotka eivät riidelleet koskaan, heitä oli alle kymmenen prosenttia, Hägglund sanoo.

Eeva-Liisa ja Juhani kuuluvat juuri siihen pieneen porukkaan, jotka eivät hirveästi riitele.

– Emmehän me riitele oikeastaan. Totta kai olemme eri mieltä asioista ja on paljonkin asioita joista olemme ihan eri linjoilla, mutta ne ovat vain sitten niitä asioita, Eeva-Liisa arvioi.

Parisuhde parantaa elämänlaatua

Tutkimuksen mukaan parisuhteessa elävät yli 50-vuotiaat ovat yleensä tyytyväisempiä elämäänsä ja kokevat terveytensä paremmaksi kuin ihmiset, jotka eivät elä parisuhteessa.

Eeva-Liisa ja Juhani sanovat olevansa onnekkaita, kun ovat löytäneet toisensa.

– Molemmat pärjäisivät varmaan ihan hyvin yksinkin. Mutta kyllä se vaan on kivaa se toisen läheisyys. Ja totta kai, kun ikää tulee, se turva toisesta on kanssa tosi tärkeä juttu, Eeva-Liisa sanoo.

