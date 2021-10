Kauneudenhoitoalan opiskelijat kärsivät harjoittelupaikkojen puutteesta – löytyisikö lääke yksityisistä opetushoitoloista?

Marjut Poutanen valmistuu kosmetologiksi. Opiskeluun kuuluu paljon työssäoppimista. Tuleva kosmetologi kertoo, millaista opiskelu - ja varsinkin harjoittelupaikkojen saaminen - on käytännössä ollut.

Ammatillisen koulutuksen uudistus siirsi opiskelua työpaikoille, mutta vain harva kosmetologi voi ottaa harjoittelijoita. Helpotusta tarjoaisivat yksityiset opetushoitolat, mutta niitä on vasta vähän.

Kauneudenhoitoalalla on jatkuva pula opintoihin tiiviisti liittyvistä harjoittelupaikoista.

Opiskelua siirrettiin entistä enemmän yrityksiin ja työpaikoille, kun ammatillista koulutusta uudistettiin vuonna 2018. Pyrkimyksenä oli vastata paremmin niin työelämän kuin opiskelijoiden yksilöllisiin koulutustarpeisiin.

Myös opintojaksoihin kuuluvat näytöt arvioidaan nyt pääosin työpaikoilla.

Uudistus ei ole onnistunut kaikilta osin. Kovaa kritiikkiä on kuulunut erityisesti aloilta, jotka perustuvat yksinyrittämiseen.

Epäilijöihin alusta lähtien kuuluneen Kosmetologiliiton hallituksen puheenjohtaja Anne Parkkisen mukaan yhtälö on vaikea.

– Uudistus epäonnistui. Yksinyrittäjillä ei ole aikaa tai halua ottaa opiskelijoita ohjattavaksi. Se on aina omasta leivästä pois.

Opiskelija kaipaa palautetta ja rohkaisemista

Marjut Poutanen valmistuu pian toiveammattiinsa Koulutuskeskus Salpauksesta. Hän pitää harjoittelua työpaikoilla arvossa.

– Koululla ollaan mukavuusalueella. Vasta työpaikalla näkee, mitä työ ja asiakkaiden kohtaaminen on oikeasti.

Kolmatta vuotta opiskeleva Poutanen valmistuu pian. Tutkinto on muutamaa näyttöä vaille valmis.

– Tänä päivänä ollaan aika tiukkoja siitä, että näytöt pitää tehdä työelämässä. Poikkeuksiakin tietysti on, mutta se on lähtökohta.

Ensimmäisen työssäoppimisjaksonsa Poutanen teki Espanjassa, mutta jakso koronakriisin kynnyksellä päättyi lyhyeen. Myös yhteisen kielen puuttuminen tuotti vaikeuksia.

Suomessa tarjolla olleista paikoista Poutasella on monenlaista kokemusta.

– Ei ole järkeä lähteä sellaiseen paikkaan, jossa pääsee tekemään vain sitä, mitä jo osaa. Idea on, että pääsisi harjoittelemaan juuri niitä asioita, joista haluaa tehdä näytöt.

Ohjaajan palautetta Poutanen pitää tärkeänä.

– Totta kai sitä kaipaa rohkaisua ja sen sanomista ääneen, että tämä meni hyvin.

Yksityiset opetushoitolat tulevaisuuden ratkaisu?

Nyt, valmistumisen kynnyksellä, tulevan kosmetologin odotukset ovat korkealla. Toiveiden mukainen paikka löytyi Lahteen vastikään perustetusta yksityisestä opetushoitolasta.

– Oli todella haastavaa löytää paikka, missä pääsee toteuttamaan vartalo- ja kylpylähoitoja. Odotan kovasti, että pääsen tekemään niitä, Marjut Poutanen iloitsee.

Kauneushoitola Skolen liiketoimintamalli perustuu ohjattuun opiskelijatyöhön, josta asiakas maksaa vähän tavanomaista edullisemman hinnan. Vastaavia yksityisiä opetushoitoloita on Suomessa vielä vähän. Lahden lisäksi pääkaupunkiseudulla on muutama.

Kosmetologiopiskelija Marjut Poutanen tekee asiakkaalle ripsien ja kulmien värjäystä. Hän odottaa erityisesti vartalohoitojen tekemistä, niistä Poutaselta puuttuu vielä opintoihin kuuluva näyttö Kuva: Tuija Veirto / Yle

Yrittäjä Ira Karjalaisella on pitkä kokemus kauneudenhoitoalalta. Hän on valmistunut Salpauksesta ja lisäksi opettanut siellä. Kokemusta on myös kosmetiikka-alan maahantuontiyrityksestä.

Oppilaitosyhteistyö on tiivistä. Yrittäjä haastattelee tarjokkaat. Opastettavia on kerralla neljä, ja he tekevät Skolessa eri pituisia jaksoja.

Karjalainen tarjoaa ohjausta kaikilla kosmetologien opetussuunnitelmaan sisältyvillä osa-alueilla. Koululla opitaan perustaidot, hoitolassa niitä harjoitellaan edelleen.

– Kauneusala kehittyy kovaa vauhtia. Osaamista pitää olla esimerkiksi ultraääni- ja muista laitehoidoista.

Lisäksi Skolessa opetetaan suosiossa olevia ripsien kestotaivutuksia, kulmien laminointeja ja kestokynsien tekoa. Sen sijaan kestopigmentoinnit tai pistoshoidot eivät kuulu ohjelmaan.

– Niihin vaaditaan Valviran lupa ja sairaanhoitajan koulutus, Ira Karjalainen kertoo.

Opetushoitolaan on jo nyt tullut yhteydenottoja myös Päijät-Hämeen ulkopuolelta. Yrittäjä aikookin jatkossa laajentaa opetushoitolan toimintaa laajemmin Suomeen. Ira Karjalainen näkee, että mallissa kaikki voittavat.

– Opiskelijat pääsevät oppimaan. Asiakkaat puolestaan voivat ehkä kokeilla vähän edullisemmin sellaisia hoitoja, joihin ei muuten tulisi mentyä. Se on kaikkien etu.