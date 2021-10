Ilmaston lämpeneminen pahenee edelleen – Ilmatieteen järjestö: Amazonin sademetsä muuttumassa päästölähteeksi laajojen hakkuiden takia

Maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa edelleen herkeämättä, vaikka viime vuonna hiilidioksidipäästöt pienenivätkin koronapandemian takia 5,6 prosenttia edellisvuodesta.

Asia ilmenee Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n julkaisemasta kasvihuonekaasujen vuosiraportista (siirryt toiseen palveluun).

WMO toteaa raportissaan, että ilmastopäästöt kasvavat niin nopeasti, ettei tätä menoa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita kyetä täyttämään. Sopimuksessa asetettiin tavoitteeksi, ettei maapallon ilmasto lämpene enempää kuin 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan ilmastoon. Tähän mennessä lämpötila on noussut jo 1,1 astetta.

– Nykyisellä ilmastopäästöjen tahdilla näemme ilmaston lämpenevän vuosisadan loppuun mennessä selvästi enemmän kuin Pariisin sopimuksen tavoitteksi asetettiin, totesi WMO:n johtaja Petteri Taalas raportin julkistamistilaisuudessa.

– Olemme kaukana oikealta polulta, Taalas jatkoi. Hänen mukaansa nykyisellä päästötahdilla lämpeneminen saattaa yltää jopa neljään asteeseen. Puolentoista asteen nousu aiheuttaa jo merkittäviä muutoksia maapallon oloihin, mutta muutokset olisivat tutkijoiden mukaan siedettäviä. Neljä astetta tuhoaisi laajalti eliöyhteisöjä.

Ilmastossa on nyt 149 prosenttia enemmän hiilidioksidia kuin 1750-luvulla, ilmenee WMO:n raportista.

– Edellisen kerran maapallon ilmaston CO2-pitoisuus oli tällä tasolla 3–5 miljoonaa vuotta sitten, mutta lämpötilat olivat 2–3 astetta korkeammat ja merenpinnat 10–20 metriä nykyistä korkeammalla, Taalas kertoi.

Raportin huolestuttavimpia yksityiskohtia oli havainto, että Amazonin sademetsä on muuttumassa hiilidioksidin nielusta päästölähteeksi. Amazonin metsiä on hakattu niin paljon, etteivät ne enää ime itseensä hiilidioksidia, mutta paljastunut maanpinta on alkanut luovuttaa hiiltä ilmakehään.

Amazonin alueen ilmasto on muuttunut niin, että ilmankosteus on aiempaa vähäisempi, mutta lämpötila korkeampi.

Hakkuutyömaa Amazonin alueella Brasiliassa. Kuva: Alberto Cezar Araujo / EPA

Pääpaino päästöjen vähentämisessä

Brasilialainen toimittaja kysyi WMO:n tiedotustilaisuudessa Petteri Taalakselta, millaisen viestin WMO haluaa lähettää Brasilian johdolle.

Taalaksen mukaan WMO:n tehtäviin ei kuulu yksittäisten maiden ohjeistaminen. Hän kehotti kaikkia miettimään, kumpi painaa enemmän; lyhytaikaiset taloudelliset edut vai pitkäaikaiset haitat ilmastolle ja luonnolle?

Metsäala on vähentynyt Amazonin ohella myös maailman toiseksi suurimmassa sademetsässä, Kongojoen alueella Afrikassa. Sen sijaan Aasiassa ja pohjoisilla alueilla metsäala on hieman kasvanut ja hiilinielu voimistunut tehokkaan metsänhoidon ansiosta, Taalas huomautti.

Hän painotti kuitenkin, että maapallon ilmaston kannalta olennaisinta on päästöjen vähentäminen. Ilmaston lämpenemisestä 86 prosenttia on seurausta fossiilisten polttoaineiden päästöistä ja vain 14 prosenttia metsänhakkuista.

Hän muistutti myös, että päästöjen vähentämisen on sujuttava nopeasti. On merkkejä siitä, että suuret hiilinielut, kuten meret, ovat menettämässä kykyään ottaa talteen ilmakehän hiilidioksidia.

Ilmaston lämpeneminen tulee myös jatkumaan vielä kymmeniä tai satoja vuosia, vaikka päästöt saataisiinkin nyt alas. Tämä johtuu siitä, että hiilidioksidi ja muut kasvihuonekaasut pysyvät ilmakehässä kymmeniä vuosia.

Amatsonin sademetsää ilmakuvassa. Kuva: Alamy / All Over Press

"Vähäisiä muutoksia ihmisten arkielämään"

Petteri Taalaksen mukaan tekniset keinot päästöjen vähentämiseen ovat olemassa. Koronapandemia osoitti, että maailmalla on rahaakin riittävästi, jos sitä halutaan käyttää ilmaston pelastamiseen.

Jos nämä keinot otettaisiin käyttöön ilmastonmuutoksen estämiseksi, ei se aiheuttaisi kovin suuria muutoksia ihmisten arkielämään, hän arveli.

Sunnuntain alkaa YK:n ilmastohuippukokous Glasgow'ssa, Skotlannissa. Ilmastotutkijat toivovat, että viimeistään siellä maailman maat alkaisivat toden teolla panna toimeen uudistuksia, joilla päästöjä saataisiin vähennettyä.

– Maat ovat antaneet tähän mennessä paljon poliittisia lupauksia, mutta konkreettiset sitoumukset päästövähennyksiin ovat jääneet vähiin, Taalas huomautti.

WMO:n tiedotustilaisuuden myönteinen uutinen on otsonikatoa aiheuttavien CFC-aineiden päästöjen väheneminen.

