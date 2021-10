Pian yli miljoona suomalaista liittynyt kaikille avoimeen työttömyyskassaan – alasidonnaisten kassojen määrä romahtaa

Ansiosidonnainen työttömyysturva on yleensä tärkein syy kuulua työttömyyskassaan. Perinteisesti on kuuluttu oman alan tai ammatin kassaan tai kassa on valikoitunut ikään kuin itsestään ammattiliittoon liittymisen yhteydessä, vaikka kassaan voi kuulua ilman liittojäsenyyttäkin. Viime vuosina yhä useampi onkin valinnut kassakseen kaikille palkansaajille avoimen työttömyyskassan.

Erityisesti Yleinen työttömyyskassa YTK eli ns. Loimaan kassa on kasvattanut suosiotaan. Jäseniä on jo puolisen miljoonaa ja YTK on jäsenmäärältään ylivoimaisesti suurin kassa.

Nyt näitä alaan sitomattomia kassoja on tullut reilusti lisää. Ensi vuoden alusta lähtien niitä on jo viisi, uusimpana Avoin työttömyyskassa, A-kassa. Se muodostuu Finkan ja Rakennusalojen kassojen sulautuessa Teollisuuden työttömyyskassaan ensi vuoden alusta lukien.

Työttömyyskassa Pro on ollut kaikille avoin ammatista riippumatta vuodesta 2019 ja Palvelualojen työttömyyskassa tämän vuoden alusta lukien.

Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa JYTK, Työttömyyskassa Statia ja JATTK-työttömyyskassa yhdistyivat niin ikään tämän vuoden alussa ja uusi Aaria aloitti suoraan kaikille avoimena. YTK on hyväksynyt jäsenikseen kaikki palkansaajat jo ties kuinka pitkään.

Tilanne keikahtaa

A-kassan aloitus keikauttaa jäsenyystilanteen ensi vuoden alusta lähtien niin, että jo yli puolet palkansaajien työttömyyskassojen jäsenistä kuuluu johonkin kaikille avoimista kassoista. Jäsenmäärä nousee yli miljoonaan, ja samalla alasidonnaisten kassojen jäsenmäärä jää vähemmistöön.

Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen Turun yliopistosta huomauttaa, että todelliseen jäsenavoimuuteen on silti vielä matkaa.

– Siinä vaiheessa, kun työttömyyskassat ottavat avomielisesti vastaan myös kevytyrittäjiä ja toiminimiyrittäjiä, aletaan puhua hyvinkin avoimesta työttömyyskassasta. Tämän pitäisi olla mahdollista, koska välillä henkilöt siirtyvät yrittäjiksi ja välillä taas työntekijöiksi. Tosin tällä hetkelläkin jo jotkut työttömyyskassat hyväksyvät myös yrittäjäjäseniä, Koskinen toteaa.

Liikkuvuus lisääntynyt

Johtaja Irene Niskasen mukaan yksi avoimen palkansaajakassan eduista on, että ei tarvitse vaihtaa kassaa, vaikka vaihtaa alaa. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Teollisuuden työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen perustelee linjanvaihdosta avoimeksi kassaksi työelämän muutoksilla viime vuosina.

– Enää ei tehdä yhtä työuraa yhden työnantajan tai yhden alan palveluksessa, vaan kouluttaudutaan usealle alalle, tehdään määräaikaisia töitä, tehdään pätkätöitä ja osa-aikatöitä eli liikutaan alojen välillä. Kun liikkuvuutta on alojen välillä, on helpompaa, että työttömyskassa pysyy samana. Ei tarvitse vaihtaa kassaa, vaikka vaihtaa alaa, Niskanen selventää.

Niskasen mukaan muutoksen tavoitteena on myös tasata kassan menotaakkaa talouden suhdannevaihteluissa. Kun jäseniä on lukuisilta aloilta, ei työttömyyspiikki iske kaikkiin aloihin samanaikaisesti, vaan eri aikoihin.

– Työttömyys rasittaa tietenkin työttömyyskassaa ja jos työttömyys asettautuu laajemmalle aikajaksolle, taloutta on helpompi hoitaa, hakemusruuhkat ajoittuvat tasaisemmin ja käsittelyaika pysyy tasaisempana.

Satasen kahta puolta

Niskanen sanoo, että uuden A-kassan tavoitteena on paitsi säilyttää nykyiset jäsenet myös nostaa jäsenmäärää selkeästi markkinoimalla.

– Kilpailemme varmaan kaikkien kassojen, alakohtaisten ja avoimien kanssa ja yksi kilpailutekijä on hyvät palvelut. Jäsenet valitsevat kassan sen mukaan, että hinta/laatusuhde on hyvä juuri hänelle.

Kaikki avoimet työttömyyskassat perivät jäsenmaksun euromääräisenä, ei prosenttiperusteisena palkasta, niin kuin moni alasidonnainen kassa tekee. Ensi vuoden maksu vaihtelee 84–120 euron välillä, kuten oheisesta taulukosta näkee.

Avoimet työttömyyskassat Jäseniä* Maksu 2022 YTK (Loimaan kassa) 491209 115 €/v A-kassa 198275 96 €/v Palvelualojen tk. 134664 120 €/v Aaria 108160 84 €/v Pro 89895 84 €/v Yhteensä 1022203 Lähteet: Fiva, TYJ 31.12.2020

Kaikkien palkansaajakassojen keskiarvo pyörii kutakuinkin samoissa, yli ja alle satasen lukemissa. Osa alasidonnaisista perii jopa selvästi pienempää kassamaksua. Esimerkiksi Opettajien työttömyyskassan vuosimaksu on ensi vuonna 60 euroa ja korkeasti koulutettujen työttömyyskassalla 63 euroa.

Yksi kassa kaikille?

Alasidonnaisuuden vähetessä myös kassojen lukumäärät ovat romahtaneet yhdistymisten myötä. Vielä vuonna 2000 työttömyyskassoja oli 48, vuonna 2010 niitä oli 34 ja ensi vuoden alusta palkansaajakassoja on enää 17, jos Finanssivalvonta antaa suostumuksensa Lääkärien ja Lakimiesten työttömyyskassojen esittämälle yhdistymiselle. Lisäksi on Yrittäjäkassa.

Koskinen ei katso Loimaan kassan suosion kasvun olevan kassafuusioitten taustalla.

– Tässä on ollut sisäistä painetta luoda suurempia kassayksiköitä julkisen hallintotehtävän hyvään hoitamiseen. Tavoitteena on myös taloudellinen leveäharteisuus, etteivät yksittäiset työttömyyspiikit pääse runtelemaan työttömyyskassaa, Koskinen sanoo.

Koskinen uskoo kassafuusioita nähtävän myös jatkossa.

– Jos linja jatkuu tällaisena, tulevaisuudessa häämöttää yksi työttömyyskassa, joka Kelan tyyppisesti hoitaa julkista hallintotehtävää. Se voi olla aivan hyvä ratkaisu, koska silloin yhdellä kassalla on todella leveät hartiat. Myös tietoturva ja kaikki hallinnon vaatimat ohjelmajärjestelyt ovat vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin Kelalla, Koskinen sanoo.

Seppo Koskinen arvioi työttömyyskassojen määrän jatkavan laskuaan seuraavina vuosina. Kuva: Arash Matin / Yle

