Alkuperäinen Sorjonen oli kovempi ja ylimielisempi – näyttelijä Ville Virtanen kertoo, miten suosikkiroolihahmo muokkautui

Suomalaisesta rikosdraamasarjasta Sorjosesta on tehty nyt elokuva. Nordic noir -genreä edustavan elokuvan pääosassa on rikoskomisario Kari Sorjonen, jonka esikuvana on ollut salapoliisihahmo Sherlock Holmes.

Miltä näyttäisi Puoli seitsemän nordic noirina? Ville Virtanen: Katsoisin heti!