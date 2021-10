Rengasralli käy nyt kuumimmillaan – Aati Junttila, 13, on vaihtanut renkaita kolmevuotiaasta ja näyttää, miten se käy vaihe vaiheelta

Moni vaihtaa autonrenkaat itse, mutta tarkkana pitää olla - 13-vuotias Aati Junttila on jo kokenut vaihtaja. Toimittajana ja kuvaajana Mirva Ekman.

Jokavuotinen renkaanvaihtorumba alkaa nykylainsäädännön mukaan noin kuukauden aikaisemmin kuin ennen.

Vuosi sitten voimaan tulleen tieliikennelain mukaan talvirenkaat on oltava alla jo marraskuussa, jos keli on talvinen. Ennen talvirengaspakko alkoi vasta joulukuussa.

Kaikki eivät halua tai osaa vaihtaa renkaita itse – ja siksipä 13-vuotiaan Aati Junttilan työlle on ollut kysyntää koulun syyslomien aikaan.

Kauhajoella asuva koululainen vaihtaa renkaita ihan oikeille asiakkaille isänsä yrityksen kautta Seinäjoella.

– Se on mulle helppoa ja mä sen osaan. Ja se on kivaa, sanoo Junttila, joka on vaihtanut renkaita isänsä apuna 3-vuotiaasta lähtien.

7.-luokkalainen Aati Junttila vaihtoi renkaita syyslomalla asiakkaille. Työtä valvoi isä Kimmo Junttila. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Opiskelijat vaihtavat renkaita Vaasassa

Renkaiden vaihtoja tekevät paitsi rengasliikkeet, myös yhdistykset ja vapaaehtoiset. Vaasan ammattiopisto Vamia järjestää tiistaina renkaanvaihtotempauksen, jossa tuotto menee hyväntekeväisyyteen.

20 eurolla autoon saa talvirenkaat alle tasapainoitettuna. Autoalan lehtori Teemu Mäenpään mukaan renkaita vaihtavat opiskelijat ovat lähes ammattilaisia.

– Autoalan opiskelijat hoitavat renkaiden vaihdon. Vaikka työ on tuttua ja sitä tehdään päivittäin, saavat opiskelijat näin kerättyä työnomaista rutiinia.

Henkilöautoissa kulutuspinnan pääurien syvyys on oltava vähintään 3,0 milliä. Mikäli on huolissaan talvi- tai kesärenkaidensa kunnosta, saa siihenkin apua opiskelijoilta.

Autoalan lehtori Teemu Mäenpään mukaan jo ensimmäisen tunnin aikana vaihdettiin talvirenkaat lähes kahteenkymmeneen autoon. Kuva: Jarkko Heikkinen / YLE

– Samalla tarkistetaan perusasiat, eli pyörimissuunta ja nastojen kunto. Vanhat renkaat pestään ja nostetaan takaluukkuun. Tarvittaessa tehdään myöskin tasapainoitus, Mäenpää lupaa.

Renkaanvaihtotempauksesta saatava tuotto ohjataan kokonaisuudessaan yhteisvastuukeräykseen, jonka kohteena on tänä vuonna vähävaraiset vanhukset. Renkaidenvaihtoon voi tulla ilman ajanvarausta kello kymmenestä lähtien Sepänkyläntielle.

– Homma kestää aina kello 18 saakka, eli hyvin ehtii vielä työpäivän päätteksikin renkaat vaihtamaan, Mäenpää toteaa.

