Kela karhuaa maksamattomia terveydenhoitomaksuja 44 000 opiskelijalta

Kansaneläkelaitos kertoo lähettäneensä kaikkiaan noin 44 000 opiskelijalle karhukirjeen maksamattomasta terveydenhoitomaksusta.

Kelan tiedotteen mukaan korkeakouluopiskelija saa maksumuistutuksen, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi viimeistään 30.9.2021, mutta ei ole maksanut terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä.

Maksut rästiin jättäneet ovat vähemmistö opiskelijoiden joukossa, sillä noin 227 000 opiskelijaa maksoi maksun eräpäivään mennessä.

Kela on nyt lähettänyt maksusta laistaneille maksumuistutuksen, johon on lisätty laissa säädetty 5 euron kiinteä viivästymismaksu. Jos opiskelija on maksanut maksun eräpäivän jälkeen, Kela lähettää maksukehotuksen pelkästä viivästymismaksusta.

Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opiskelijan opintorahasta ilman opiskelijan suostumusta.

Kela kuittaa maksut opiskelijan saamasta joulukuun opintorahasta, jos maksun eräpäivä on ollut 30.9.2021. Jos opiskelija pyytää, maksu voidaan kuitata myös muusta Kelan maksamasta etuudesta.

Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Maksujärjestelmä muuttui tänä vuonna

Suuri maksumuistutusten määrä voi johtua opiskelijoiden terveydenhoitojärjestelmän laajennuksesta ja muutoksesta.

Tammikuun alusta lähtien kaikki ylempää ja alempaa korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat olleet yhdenvertaisen terveydenhoidon piirissä. Aiemmin yliopisto-opiskelijoille tarkoitettu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palvelut laajenivat myös ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Yliopisto-opiskelijoiden on pitänyt maksaa YTHS:n palveluista aiemminkin. He ovat tehneet sen ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä samalla, kun ovat ilmoittautuneet läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Uudessa järjestelyssä maksun suorittaminen ei ole automaattista eikä Kela myöskään lähetä palvelusta laskua, vaan se on hoksattava maksaa erikseen. Terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021.

