Japanin prinsessa Mako pääsi vihdoin naimisiin – rakkausavioliitto ajoi prinsessan suureen stressiin ja suututtaa edelleen monia

Japanissa on vietetty keisariperheen jäsenelle hyvin epätavalliset, koruttomat häät.

30-vuotias prinsessa Mako vihittiin tiistaina Tokiossa vaatimattomassa siviiliseremoniassa kihlattunsa Kei Komoron kanssa. Mako luopui liiton myötä keisarillisesta asemastaan. Hän on keisari Naruhiton veljentytär.

Prinsessa oli pukeutunut yksinkertaiseen vaaleansiniseen pukuun. Sulhasella oli tumma liituraitapuku, ja hän oli leikkauttanut aiemmin kohua herättäneen poninhäntänsä.

Japanin yleisradioyhtiö NHK kertoi, (siirryt toiseen palveluun) että keisarillisen kanslian viranomainen täytti vihkitodistuksen, jonka jälkeen Mako menetti kuninkaallisen asemansa. Näin tapahtuu keisarillisen perheen naisille, jotka avioituvat ei-kuninkaallisen kanssa.

Kruunua Mako ei olisi voinutkaan periä, sillä sen voi tehdä Japanissa vain mies.

Osa japanilaisista vastustaa yhä liittoa

Suhde on kuohuttanut Japania vuosia, sillä Komuro tulee niin sanotusta tavallisesta perheestä ja on yksinhuoltajaäidin kasvattama. Kihlauksen tultua julki vuonna 2017, Japanissa alettiin kirjoitella sulhasen perheen talousvaikeuksista.

Pari antoi vihkimisen jälkeen lyhyen lausunnon julkisuuteen. Mako sanoi, että kihlauksen aikana kerrotut virheelliset uutiset tekivät hänet surulliseksi ja aiheuttivat stressiä.

Hän myös pyysi anteeksi avioliittonsa japanilaisille aiheuttamia ongelmia, ja sanoi ymmärtävänsä että ihmisillä on siitä eriäviä näkemyksiä.

Myös Kei Komuro pyysi anteeksi, mutta sanoi rakastavansa Makoa ja olevansa valmis tukemaan tätä läpi elämän.

Keisarillinen perhe kertoi jokin aika sitten, että suuri negatiivinen julkisuus on aiheuttanut Makolle traumaperäisiä stressireaktioita.

Mielipidemittausten mukaan yli puolet japanilaisista hyväksyy avioliiton, mutta kiivaita vastustajiakin on. Kuvassa on mielenosoittajia tiistaina Tokiossa. Kuva: Kazuhiro Nogi / AFP

Keisarillisten naisten asema on etuoiketettu, mutta kova

Japanissa kuninkaalliset naiset ovat paineessa, jota tulee niin yleisöltä, lehdistöltä kuin keisarilliselta perheeltäkin.

Keisarillisen perheen jäsenyys on jopa kovimpia paikkoja, mihin nainen voi Japanissa joutua, arvioi The New York Times -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Lehti kirjoittaa, että koska keisarillinen perhe symboloi perinteistä Japania, kuninkaalliset naiset saavat kokea täyslaidallisen japanilaisen yhteiskunnan sukupuolten välistä epätasa-arvoa – etuoikeutetusta asemastaan huolimatta.

Heiltä odotetaan tiukan etiketin noudattamisen lisäksi muun muassa miespuolisen perillisen synnyttämistä.

Mako ja Kei muuttavat New Yorkiin

Avioliiton myötä Mako luopuu kaikista keisarillisista oikeuksistaan. Hänet tunnetaan vastedes nimellä Mako Komuro. Hänellä on ensimmäistä kertaa elämässään sukunimi.

Prinsessa Mako halasi sisartaan Kakoa hyvästellessään perheensä ennen vihkiseremoniaa. Kuva: AFP / Lehtikuva

Hän myös luopuu yli miljoonan euron arvoisista myötäjäisistä, joihin hän olisi oikeutettu.

Parin odotetaan muuttavan Yhdysvaltoihin New Yorkiin, jossa Kei Komuro on opintojensa jälkeen työskennellyt lakitoimistossa.

Komuro lähti New Yorkiin vuonna 2018 ja palasi Japaniin vasta kuukausi sitten, rennosti pukeutuneensa ja poninhännän kasvattaneena.

Komuro joutui julkisen repostelun kohteeksi, kun hänen äitinsä kerrottiin velkaantuneen entiselle sulhaselleen.

Myös Mako on opiskellut ulkomailla, Edinburghissa Skotlannissa. Pari tapasi ulkomaille lähteville opiskelijoille järjestetyssä tilaisuudessa vuonna 2012.

