Australia sanoo pyrkivänsä nollapäästöihin vuonna 2050 – onko kyse todellisesta suunnanmuutoksesta vai pelkästä tyhjästä puheesta?

Australian pääministerin mukaan maa ei aio luopua hiili- ja kaasuteollisuudestaan. Australia on yksi maailman suurimmista ilmastopäästöjen aiheuttajista.

Australia ottaa ilmastopolitiikkansa tavoitteeksi olla vuonna 2050 päästöneutraali. Asiasta ilmoitti tänään tiistaina pääministeri Scott Morrison.

Ilmoitus on huomattava muutos Australian hallituksen aikaisempaan ilmastopolitiikkaan. Kahdeksan vuotta Australiaa hallinneet konservatiivihallitukset ovat johdonmukaisesti kieltäytyneet aktiivisista päästövähennystoimista, hyväksyneet uusia hiilivoimahankkeita ja väheksyneet ilmastonmuutosta.

Australia on yksi maailman suurimmista ilmastopäästöjen aiheuttajista. Ilmastonmuutoksesta huolestuneet tutkijat ovat arvostelleet sitä vastuuttomuudesta.

Nyt pääministeri Morrison totesi, että "maailma on muuttunut" ja että "australialaiset haluavat tehdä ilmastonmuutoksen suhteen oikein".

– Ilmastonmuutos on todellinen, se tapahtuu. Me ymmärrämme tämän ja tiedostamme sen, Morrison sanoi.

Australia on jo vuosia kärsinyt ilmastonmuutokseen liitetyistä luontotuhoista, kuten kuivuudesta, maastopaloista ja tulvista. Kyselyiden mukaan 78 prosenttia kansalaisista tukee nollapäästötavoitetta ja 63 prosenttia haluaisi lopettaa uusien hiilikaivosten perustamisen.

Morrisonin konservatiivinen Liberaalipuolue on myös kyselyjen mukaan lähellä hävitä ensi vuonna järjestettävät parlamenttivaalit Työväenpuolueelle, joka ajaa tiukempaa ilmastopolitiikkaa.

Australian pääministeri Scott Morrison. Kuva: Rohan Thomson / AFP

Keinot kysymysmerkki

Australialla on ollut tavoitteena vähentää päästöjään 26 – 28 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteesta on tähän mennessä täyttynyt yli 20 prosenttiyksikköä.

Tavoitetta on pidetty löysänä, mutta hallitus ei aio kiristää sitä. Morrison totesi kuitenkin, että Australia on joka tapauksessa saavuttamassa tavoitteen ja jopa ylittämässä sen. Morrisonin arvio on, että maan päästöt vähenevät vuosikymmenen loppuun mennessä 30 – 35 prosenttia.

Esimerkiksi EU tavoittelee 55 prosentin päästöleikkausta vuoteen 2030 mennessä.

Asiantuntijoiden mukaan Australian hallituksen esittelemät keinot päästövähennyksen aikaansaamiseen jäävät hatariksi. Hallitus painottaa, ettei se aio tinkiä maan hiili- ja maakaasutuotannosta, eikä myöskään asettaa päästömaksuja, jotka nostaisivat asukkaiden verorasitusta.

Hallitus aikoo hyödyntää päästöjä vähentävää teknologiaa, johon investoidaan vuosikymmenen aikana 20 miljardia Australian dollaria eli noin 13 miljardia euroa.

Hallituksen mukaan 85 prosenttia vähennyksestä saadaan aikaan jo olemassa olevalla teknologialla, loput uudella, nyt kehitettävällä teknologialla.

Vippaskonsti?

Ilmastoasiantuntijat ovat jo moittineet hallituksen suunnitelmaa, sillä se vaikuttaa luottavan myös päästökompensaatioihin, joita asiantuntijapiireissä pidetään vippaskonsteina.

Hallitus ei ole julkistanut taloudellisia laskelmia tai mallinnuksia siitä, miten sen esittämät toimet vaikuttaisivat päästömääriin.

Uutistoimisto AFP:n haastattelema Australian Studies -instituutin professori Mark Kenny arvelee kansainvälisen paineen taivuttaneen Australian hallituksen muuttamaan retoriikkaansa. Kennyn mukaan hallituksen linja on "käytännössä kiistänyt ilmastonmuutoksen".

– Tämä ilmastolupaus ei ole todellisuudessa merkityksellinen. Jos joku ottaa tämän todesta, häntä on vedetty nenästä, Kenny toteaa.

Ilmastonmuutosuutisten päivittyvä seuranta

Lisää aiheesta:

Kaksi isoa maastopaloa yhdistyi megapaloksi Australiassa – "Tästä tulee pitkä yö"

Toimittajalta: Maa palaa, mutta päästöhirmu Australia neuvottelee uusia kaivos- ja öljysopimuksia – ilmastotoimia vaativien tyrmistys kasvaa