Japanilaistaiteilija rakensi EMMA-museoon jättiteoksen, joka vaati uuden lattian ja yli 300 kilometriä lankaa – katso miltä sen sisuksissa näyttää

Ohuet punaiset säikeet ryömivät vaivihkaa pitkin seiniä ja kattoa. Chiharu Shiotan Äärirajoilla-teos pistää pakostakin mielikuvituksen liikkeelle: tuntuu siltä kuin Espoon modernin taiteen museon EMMAn olisi yllättäen vallannut jokin avaruudesta karannut organismi, joka kasvaa kasvamistaan ja peittää lopulta kaiken alleen.

Toisaalta mieleen tulee ihmisen fysiologia: ihan kuin edessä olisi lukemattomien pikkuruisten suonien verta tihkuva labyrintti – tällaiseltäkö näyttää ihmisruumiin sisätiloissa?

Äärirajoilla-teosta voi tulkita eri tavoin, ja taiteilija Chiharu Shiotanmukaan itse kukin voi löytää siitä vaikkapa kauhu- ja scifi-elementtejä, vaikkeivät ne olekaan tarkoituksellisia.

– Tätä teosta ei kuitenkaan ole millään tavalla tarkoitettu pelottavaksi. Toisaalta jotkut kävijät saattavat aistia, että kokonaisuudessa on läsnä muutakin kuin pelkkä näkyvä osuus.

Japanilaistaiteilija Chiharu Shiotan teoksia on ollut esillä useissa kansainvälisissä näyttelyissä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Installaation tiheitä lankalabyrinttejä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Installaation verenpunainen väri tuo mieleen ihmisen sisuskalut. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Äärirajoilla-teos muodostaa tunneleita, joita pitkin voi liikkua. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Langat mahdollistavat kolmiulotteisen piirtämisen

Tällä hetkellä Berliinissä vaikuttava japanilaistaiteilija Chiharu Shiota tunnetaan omaperäisistä installaatioistaan, joiden pääasiallisena materiaalina toimii akryylilanka ja joiden mittasuhteet ovat melkoisia. Esimerkiksi EMMAn Äärirajoilla-installaatioon on käytetty käsittämättömät 350 kilometriä akryylilankaa.

Lankamäärää voi konkretisoida esimerkiksi se, että Kuopiosta on matkaa Helsinkiin linnuntietä 336 kilometriä.

Muun muassa nykytaiteilija Marina Abramovićin johdolla opiskellut Shiota aloitti perinteisen maalaamisen parissa, mutta siirtyi sittemmin toisenlaisten materiaalien pariin.

– Haluan ikään kuin piirtää kolmiulotteisessa tilassa, ja juuri langasta on muodostunut sopiva väline tällaiseen toimintaan. Lisäksi teosteni ideana on, että kokonaisuus ja punominen viedään mahdollisimman pitkälle. Lopputuloksena on installaatioita, jotka eivät enää näytä siltä, että se olisi tehty langasta.

Näyttävillä ja erikoisilla teoksillaan taiteilija haluaa myös houkutella suurta yleisöä toisinaaan vaikeaksikin koetun nykytaiteen pariin.

– Teosteni kohdalla yleisön ensimmäinen reaktio lienee hämmästys: kuinkahan kauan tätä on tehty ja paljonkohan tässä on käytetty lankaa. Tämän jälkeen toivon, että kävijä ryhtyy miettimään teoksen muita merkitysiä. Samalla haluaisin, että ihmisille tulisi ahaa-elämys: nykytaide onkin kiinnostavaa.

Valtaisaa installaatiota tehtiin kaksi viikkoa kolmentoista ihmisen työpanoksella. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Installaation takia myös näyttelytilan lattia jouduttiin uusimaan. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Teoksen symboliikkaa lisäävät ovet. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Haasteellinen projekti

Espoon modernin taiteen museolle EMMAlle Chiharu Shiotan installaation rakentaminen on ollut varsin haasteellinen urakka.

– Koko projekti on vaatinut tiukkaa ennakkosuunnittelua. Meillähän on museossa betonilattiat, mutta tätä teosta varten tila jouduttiin päällystämään puulattialla, jotta siihen saatiin kiinnitettyä langat, kuraattori Arja Miller EMMAsta kertoo.

350 kilometrin mittaista lankamäärää punoi kahden viikon ajan yhteensä kolmetoista ihmistä – taiteilija mukaanlukien.

– Itse koen kokonaisuuden meditatiivisena. Shiotan retrospektiivisen näyttelyn Tokion Mori-taidemuseoon kuratoinut Mami Kataoka on verrannut näitä teoksia taifuuneihin. Tässäkin teoksessa on paljon pyörteistä energiaa, jonka keskellä on myrskyn silmä. Siellä on sitten täydellinen tyven, Miller jatkaa.

Kuraattori Arja Millerin mukaan installaation rakentaminen oli haasteellinen prosessi. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Chiharu Shiotan installaatio on osa EMMAn ja Saastamoisen säätiön kuratoimaa teossarjaa, jonka tarkoituksena on tuoda esille kiinnostavia nykytaiteilijoita.

– Shiotan teoksissa voi nähdä kaikuja surrealismista ja performanssitaiteesta. Tässä yhteydessä oleellista on kuitenkin yhteys tilalliseen installaatiotaiteeseen: hän kuuluu taiteilijoihin, jotka osaavat käsitellä tilaa ja muuntaa sen joksikin aivan muuksi.

Satojen lankakilometrien kutominen Äärirajoilla-installaation kaltaiseksi kokonaisuudeksi on äärimmäisen pikkutarkkaa puuhaa. Voisi luulla, että tällainen viikkokausia jatkuva toiminta kävisi toisinaan myös hermojen päälle – etenkin kun Chiharu Shiotan teosten tekoprosessi on aina samanlainen. Taiteilija myöntääkin, että synnytystuskilta ei voi välttyä.

– Jokaisen teoksen loppuvaiheessa minulle tulee usein tunne, että nyt tämä saa kyllä riittää, mutta samalla ajattelen, että ei kuitenkaan ihan vielä. Jokaisen installaation kohdalla toistuu tämä sama kuvio.